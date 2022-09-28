#039;aşkın Saati 19: 03' Filmi Sete Çıktı - Son Dakika
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#039;aşkın Saati 19: 03' Filmi Sete Çıktı

28.09.2022 02:14
#039;aşkın Saati 19: 03' Filmi Sete Çıktı

Aşk deyince akla gelen ilk futbol takımı Beşiktaş'ın taraftar hikayesi film oluyor.

Yapımcılığını Sowa Yapım'ın üstlendiği, 'Aşkın Saati 19: 03 filmin yönetmen koltuğunda ise Hasan Gümet'in oturuyor. Senaryosunu Özgür Özgülgün'ün kaleme aldığı film, önceki gün motor dedi.

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Bir dedenin, torununa işlemek istediği Beşiktaş ruhunun anlatıldığı filmin başrollerini Berat Efe Parlar, Feride Hilal Akın, Ali Sürmeli, Ayhan Taş, Bülent Çolak gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

?Uzun bir ön hazırlık çalışmasının ardından sete çıkan ekip, kostümünden, mekanlara, sanattan tekniğe kadar birçok detay üzerinde titizlikle çalıştı. Türkiye'nin en büyük taraftar filmi 'Aşkın Saati 19: 03'ün çekimleri 4 haftada İstanbul'un da tamamlanacak.

?'Aşkın Saati 19: 03 24 Şubat 2023'te beyazperde de seyircisiyle buluşacak.

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Kaynak: Snob Magazin

Özgür Özgülgün, Yönetmen, Beşiktaş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin #039;aşkın Saati 19: 03' Filmi Sete Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: #039;aşkın Saati 19: 03' Filmi Sete Çıktı - Son Dakika
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