?Uzun bir ön hazırlık çalışmasının ardından sete çıkan ekip, kostümünden, mekanlara, sanattan tekniğe kadar birçok detay üzerinde titizlikle çalıştı. Türkiye 'nin en büyük taraftar filmi 'Aşkın Saati 19: 03'ün çekimleri 4 haftada İstanbul 'un da tamamlanacak.

Kaynak: Snob Magazin

Özgür Özgülgün, Yönetmen, Beşiktaş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › #039;aşkın Saati 19: 03' Filmi Sete Çıktı - Son Dakika

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