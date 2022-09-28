Yapımcılığını Sowa Yapım'ın üstlendiği, 'Aşkın Saati 19: 03 filmin yönetmen koltuğunda ise Hasan Gümet'in oturuyor. Senaryosunu Özgür Özgülgün'ün kaleme aldığı film, önceki gün motor dedi.
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Bir dedenin, torununa işlemek istediği Beşiktaş ruhunun anlatıldığı filmin başrollerini Berat Efe Parlar, Feride Hilal Akın, Ali Sürmeli, Ayhan Taş, Bülent Çolak gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.
?Uzun bir ön hazırlık çalışmasının ardından sete çıkan ekip, kostümünden, mekanlara, sanattan tekniğe kadar birçok detay üzerinde titizlikle çalıştı. Türkiye'nin en büyük taraftar filmi 'Aşkın Saati 19: 03'ün çekimleri 4 haftada İstanbul'un da tamamlanacak.
?'Aşkın Saati 19: 03 24 Şubat 2023'te beyazperde de seyircisiyle buluşacak.
Son Dakika › Magazin › #039;aşkın Saati 19: 03' Filmi Sete Çıktı - Son Dakika