Aşk dolu dizgin devam ediyor! Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya sarmaş dolaş

Geçtiğimiz günlerde Burcu Özberk ile başrol olduğu Ruhun Duymaz dizisi final yapan Şükrü Özyıldız, bir süre önce sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile aşk yaşamaya başladı. Arkadaş ortamında tanışarak ilişki yaşamaya başlayan çift tatilde samimi şekilde görüntülendi.

SAMİMİ POZ

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, önceki gün baş başa tatile çıktı. Birlikte hiç paylaşım yapmayan Çetinkaya ve Özyıldız uzaktan görüntülendi. Gossippasta'ya gönderilen karede Şükrü Özyıldız'ın havuz başında sevgilisi Sibil Çetinkaya'ya sarıldığı görüldü. Çift, geçtiğimiz günlerde de yürüyüş yaparken ve arkadaş ortamında görüntülenmişti.