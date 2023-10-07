Aşk dolu dizgin devam ediyor! Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya sarmaş dolaş - Son Dakika

Aşk dolu dizgin devam ediyor! Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya sarmaş dolaş

Aşk dolu dizgin devam ediyor! Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya sarmaş dolaş
Son Güncelleme: 07.10.2023 16:19

Oyuncu Şükrü Özyıldız ile fenomen Sibil Çetinkaya'nın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Romantik bir tatile çıkan ikili, birbirine sarılırken objektiflere takıldı.

Geçtiğimiz günlerde Burcu Özberk ile başrol olduğu Ruhun Duymaz dizisi final yapan Şükrü Özyıldız, bir süre önce sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile aşk yaşamaya başladı. Arkadaş ortamında tanışarak ilişki yaşamaya başlayan çift tatilde samimi şekilde görüntülendi.

SAMİMİ POZ

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, önceki gün baş başa tatile çıktı. Birlikte hiç paylaşım yapmayan Çetinkaya ve Özyıldız uzaktan görüntülendi. Gossippasta'ya gönderilen karede Şükrü Özyıldız'ın havuz başında sevgilisi Sibil Çetinkaya'ya sarıldığı görüldü. Çift, geçtiğimiz günlerde de yürüyüş yaparken ve arkadaş ortamında görüntülenmişti.

Aşk dolu dizgin devam ediyor! Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya sarmaş dolaş
Aşk dolu dizgin devam ediyor! Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya sarmaş dolaş
Aşk dolu dizgin devam ediyor! Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya sarmaş dolaş
Aşk dolu dizgin devam ediyor! Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya sarmaş dolaş
Aşk dolu dizgin devam ediyor! Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya sarmaş dolaş
Aşk dolu dizgin devam ediyor! Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya sarmaş dolaş

Sibil Çetinkaya, Şükrü Özyıldız, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aşk dolu dizgin devam ediyor! Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya sarmaş dolaş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aşk dolu dizgin devam ediyor! Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya sarmaş dolaş - Son Dakika
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