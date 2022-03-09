Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Babil ve Fİ gibi dizilerden tanıdığımız ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, izleyicilerin karşısına bu kez çok farklı bir rolle çıktı. GAİN'in sevilen dizisi Ayak İşleri'nin ikinci sezonuna konuk olan Fettahoğlu, burada bir dövüş sahnesinde yer aldı.

AKSİYON SAHNELERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Aksiyon ve komedi dolu bölümde Fettahoğlu, mafyatik bir takım işler peşinde kasa şifresini çalmaya çalışan Vedat ile Evren ikilisiyle karşı karşıya geldi.

Ayak İşleri'nde tecrübeli görev adamı Vedat ve felsefe okumuş, politik doğrucu Evren, zengin bir iş adamının "aşırı önemli" ayak işleri için çeşitli maceralara atılıyor. Fakat görev icabı çatıştıklarından daha fazla, kendi içlerinde çatışıyor. İkilinin bu zıt özellikleri, mütevazı kabadayılıkları ve kendilerine has "adalet" anlayışlarıyla büyük ilgi çeken dizinin ikinci sezonunda aksiyon ve komedi dozu iyice artıyor.

Başrollerini Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar'ın oynadığı Ayak İşleri'nin Yönetmen koltuğunda Caner Özyurtlu'nun oturuyor. dizinin ikinci sezon senaryosunu Özyurtlu, Volkan Öge ve Deniz Alnıtemiz bir arada kaleme aldı.

Ayak İşleri her Perşembe günü iki yeni bölümüyle GAİN'de.

NUR FETTAHOĞLU KİMDİR?

Nur Fettahoğlu (12 Kasım 1980, Duisburg, Almanya) Türk oyuncu ve eski spikerdir. Özellikle Aşk-ı Memnu adlı dizideki Peyker rolüyle ünlenmiş, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mahidevran Sultan karakteriyle hayran kitlesini arttırmıştır.

Nur Fettahoğlu 12 Kasım 1980'de Sinan ve Fatma Fettahoğlu'nun beş çocuğundan biri olarak Duisburg, Almanya'da doğdu. Baba tarafından Arnavut kökenli Giritli, anne tarafından ise Kosovalı Arnavut olan aile üyeleri Rize'ye göç etmiştir.

Sırasıyla Beşiktaş Lisesi ve Haliç Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünden mezun olan Nur, çeşitli bankalarda görev aldıktan sonra, Sky Türk'te borsa spikerliği yapmaya başladı.

Nur, oyunculuğa Benden Baba Olmaz ile başladı, ardından Gönül Salıncağı'nda rol aldı ve Aşk-ı Memnu'daki Peyker rolüyle de yıldızı parladı. Ayrıca Atasay, Luna, Dove gibi firmaların reklam filmlerinde oynamıştır.

Kurtlar Vadisi Filistin filminde Necati Şaşmaz'la başrolü paylaştı. Ayrıca Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Mahidevran Sultan'ı canlandırmıştır. Mahidevran Sultan rolünde yardımcı başrol olarak birçok ödül almış, beğeni toplamıştır. Ardından Kanal D ekranlarında Hayat Yolunda adlı dizide Şafak adında bir doktoru canlandırmıştır. Filinta dizisine katılmıştır. Dizide Boris Zaharyas'ın can düşmanı Süreyya rolünde yer almıştır.

NUR FETTAHOĞLU ÖZEL HAYATI

Nur Fettahoğlu (41), sekiz yıllık eşi ve 2016'da dünyaya gelen kızı Elisa Güzin'in babası Levent Veziroğlu'ndan Mart 2021'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.