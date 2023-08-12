Aşk-ı Memnu Dizisinin Setinde Çekilen Fotoğraf Gündem Oldu - Son Dakika
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Aşk-ı Memnu Dizisinin Setinde Çekilen Fotoğraf Gündem Oldu

Son Güncelleme: 12.08.2023 16:38

2008-2010 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihine damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin setinde çekilen bir fotoğraf yıllar sonra gündem oldu. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem'in yer aldığı fotoğraf, sosyal medyada hızla yayıldı. Dizinin o dönem set fotoğrafçılığını yapan Şinasi Serçe, başrol oyuncularının Ziyagil Köşkü'nde verdiği hiç görülmemiş bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Aşk-ı Memnu dizisinin final bölümü ise Türkiye'nin en yüksek izlenme oranına sahip oldu.

2008-2010 tarihleri arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihine damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin setinde çekilen bir fotoğraf yıllar sonra gündem oldu. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem'in yer aldığı fotoğraf, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SET FOTOĞRAFÇISI YAYINLADI

Dizinin o dönem set fotoğrafçılığını yapan Şinasi Serçe, Instagram hesabından başrol oyuncularının Ziyagil Köşkü'nde verdiği hiç görülmemiş bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan fotoğraf sosyal medyada da gündem oldu.

İşte Aşk-ı Memnu dizisinin yayınlanmayan fotoğrafı:

Set fotoğrafçısı paylaştı! Aşk-ı Memnu dizisinin hiç yayınlanmayan fotoğrafı ortaya çıktı

FİNAL BÖLÜMÜYLE REKOR KIRILMIŞTI

Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem'in yanı sıra Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor, Nur Fettahoğlu, İlker Kızmaz, Fatma Karangil, Gülsen Tuncer ve Rana Cabbar'ın yer aldığı dizinin tekrar bölümleri günümüzde de yayınlanmaya devam ediyor. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Aşk-ı Memnu dizisinin final bölümü ise Türkiye'nin en yüksek izlenme oranını sahiptir.

Set fotoğrafçısı paylaştı! Aşk-ı Memnu dizisinin hiç yayınlanmayan fotoğrafı ortaya çıktı
Set fotoğrafçısı paylaştı! Aşk-ı Memnu dizisinin hiç yayınlanmayan fotoğrafı ortaya çıktı
Set fotoğrafçısı paylaştı! Aşk-ı Memnu dizisinin hiç yayınlanmayan fotoğrafı ortaya çıktı
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Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Aşkı Memnu, Beren Saat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aşk-ı Memnu Dizisinin Setinde Çekilen Fotoğraf Gündem Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aşk-ı Memnu Dizisinin Setinde Çekilen Fotoğraf Gündem Oldu - Son Dakika
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