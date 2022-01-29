Aşk Mantık İntikam 30. Bölümde neler oldu: Kıskançlıktan gözleri dönecek!

Rüya'nın, Ozan'ın hayatına daha fazla dahil olabilmek için söylediği yalanlara bir yenisi daha eklenmiştir. Esra ve Ozan şirketi içinde bulunduğu krizden çıkarmaya çalışırken güzel bir haber alır. Şirketle ilgilenen bir yatırımcı vardır. Bu yatırımcıyla görüşmek için gittikleri yemekte ikili ortak geçmişlerini hatırlar.

DENGELER DEĞİŞİYOR

Esra'nın İngiltere'den tanıdığı Efe'nin Milenyumsoft'a gelmesi ise Ozan ve Esra'nın ilişkilerinin dengesinin değişmesine neden olacaktır. Suç ortağı Barış'ın başı, borç aldığı kişilerle derde girince Rüya'ya tehlikeli bir oyun oynama teklifinde bulunur. Fakat bu oyun hiç kimsenin beklemediği bir şekilde sonlanır…