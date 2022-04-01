Aşk Mantık İntikam'da bugün neler olacak? Esra, Ozan'ı affedebilecek mi? - Son Dakika

"Bakireyim diye yalvarsam da tecavüz etti" diyen genç kız, ünlü şarkıcıdan şikayetçi oldu

Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in yer aldığı Aşk Mantık İntikam'da Esra öğrendikleriyle perişan olur. Esra, avukatından Ozan'la boşanmak üzere olduklarını öğrenmiştir. Ozan'a duyduğu tüm güveni yerle bir olan Esra, Ozan'ı evden yollar.

AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Esra, avukatından Ozan'la boşanmak üzere olduklarını öğrenmiştir. Ozan'a duyduğu tüm güveni yerle bir olan Esra, Ozan'ı evden yollar. Ozan kendisini Esra'ya affettirmeye kararlıdır. Bir yandan Esra'nın güvenini yeniden kazanmaya bir yandan da evine dönmeye çalışmaktadır. Esra'nın hoşuna gidebilecek her şeyi deneyen Ozan'ın işinin kolay olmadığını anlaması uzun sürmeyecektir.

Elif, veda etmekte güçlük çekince kimseye haber vermeden İstanbul'dan ayrılır. Esra, Elif'in neden gittiğini öğrenince, Eko ve Ozan'la birlikte maceralı bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuğun sonunda Ozan, Esra'nın duygularını değiştiremeyeceğini anlar. Esra'dan uzaklaşmaya karar verir. Ancak bazen bir an, insanın hayatının yönünün tamamen değişmesine sebep olur. İşte öyle bir an, Esra ve Ozan arasındaki dengelerin değişmesine neden olacaktır.