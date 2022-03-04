Aşk Mantık İntikam dizisi finale yaklaşıyor! Esra, Ozan'dan etkilenmemek için neler yapacak? - Son Dakika

FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen 'Aşk Mantık İntikam' dizisinin yeni bölümü 4 Mart Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle. Başrollerinde İlhan Şen ve Burcu Özberk gibi sevilen oyuncularının yer aldığı 'Aşk Mantık İntikam' da bu hafta tüm dengeler değişiyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan, Esra'nın kendisi için hazırladığı sürpriz doğum günü partisini yanlış anlamış ve Esra'yı çok kırmıştır. Esra bu olaydan sonra evi terk ederek mahalleye döner. Ailesine gerçeği açıklar. Atlas için evlenmişlerdir ama Esra'nın artık bunu yürütecek gücü kalmamıştır. Ozan, yaptığı büyük hatanın farkındadır ve kendisini affettirmeye çalışır, değişeceğini söyler ancak Esra, buna inanmamaktadır. Ozan Esra'ya değişebileceğini kanıtlamaya kararlıdır. Öfkesini yenebilmek ve hatalarını tekrar etmemek için Musa'nın da yardımıyla ilginç bir yöntem bulur. Ozan değişmeyi başarıp Esra'yı kararından döndürebilecek midir?