Aşk Mantık İntikam dizisi finale yaklaşıyor! Esra, Ozan'dan etkilenmemek için neler yapacak? - Son Dakika
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Aşk Mantık İntikam dizisi finale yaklaşıyor! Esra, Ozan'dan etkilenmemek için neler yapacak?

04.03.2022 15:04

FOX'un sevilen dizisi 'Aşk Mantık İntikam' son olarak 34.bölümüyle ekrana geldi. Dizinin sevenleri bu hafta neler yaşanacağını merak ediyor.

FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen 'Aşk Mantık İntikam' dizisinin yeni bölümü 4 Mart Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle. Başrollerinde İlhan Şen ve Burcu Özberk gibi sevilen oyuncularının yer aldığı 'Aşk Mantık İntikam' da bu hafta tüm dengeler değişiyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan, Esra'nın kendisi için hazırladığı sürpriz doğum günü partisini yanlış anlamış ve Esra'yı çok kırmıştır. Esra bu olaydan sonra evi terk ederek mahalleye döner. Ailesine gerçeği açıklar. Atlas için evlenmişlerdir ama Esra'nın artık bunu yürütecek gücü kalmamıştır. Ozan, yaptığı büyük hatanın farkındadır ve kendisini affettirmeye çalışır, değişeceğini söyler ancak Esra, buna inanmamaktadır. Ozan Esra'ya değişebileceğini kanıtlamaya kararlıdır. Öfkesini yenebilmek ve hatalarını tekrar etmemek için Musa'nın da yardımıyla ilginç bir yöntem bulur. Ozan değişmeyi başarıp Esra'yı kararından döndürebilecek midir?

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Aşk Mantık İntikam 35. Bölüm Fragmanı Aşk Mantık İntikam 35. Bölüm Fragmanı

Aşk Mantık İntikam, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aşk Mantık İntikam dizisi finale yaklaşıyor! Esra, Ozan'dan etkilenmemek için neler yapacak? - Son Dakika


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