Serenay Sarıkaya ile ilişkisini noktalayan Umut Evirgen, son paylaşımıyla yeni aşk dedikoduları alevlendirdi - Son Dakika
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Serenay Sarıkaya ile ilişkisini noktalayan Umut Evirgen, son paylaşımıyla yeni aşk dedikoduları alevlendirdi

30.11.2022 13:18

Daha önce ünlü isimler Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya ile birlikte olan yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen'in adı son olarak oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile anılmıştı. Evirgen'in son paylaşımı söylentileri güçlendirdi.

Bir süre önce Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan ünlü işletmeci Umut Evirgen özel hayatında hız kesmiyor. Bir süredir beraber oldukları söylenen Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen'in aynı konserden paylaşım yapması aşk iddialarını gündeme getirmişti.

İLK PAYLAŞIM GELDİ

Tüm bunların ardından Umut Evirgen'den, Farah Zeynep Abdullah'la ilk paylaşım geldi.

"ÇOK ESKİ BİR HİKAYE"

Umut Evirgen, güzel oyuncuyla verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Evirgen, "Çok eski bir hikaye bu, kimin umurunda" notunu düştü. Evirgen'in oyuncuya hayran hayran bakması dikkatlerden kaçmadı.

ESKİ SEVGİLİLERİYLE OLAN POZLARINI SİLMEDİ

Öte yandan Umut Evirgen'in Serenay Sarıkaya ve Melisa Şenolsun ile çektirdiği pozu sosyal medya hesabından kaldırmaması dikkatlerden kaçmadı.


Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya ile ilişkisini noktalayan Umut Evirgen, son paylaşımıyla yeni aşk dedikoduları alevlendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serenay Sarıkaya ile ilişkisini noktalayan Umut Evirgen, son paylaşımıyla yeni aşk dedikoduları alevlendirdi - Son Dakika
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