Umut Evirgen, güzel oyuncuyla verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Evirgen, "Çok eski bir hikaye bu, kimin umurunda" notunu düştü. Evirgen'in oyuncuya hayran hayran bakması dikkatlerden kaçmadı.

Bir süre önce Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan ünlü işletmeci Umut Evirgen özel hayatında hız kesmiyor. Bir süredir beraber oldukları söylenen Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen'in aynı konserden paylaşım yapması aşk iddialarını gündeme getirmişti.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Serenay Sarıkaya ile ilişkisini noktalayan Umut Evirgen, son paylaşımıyla yeni aşk dedikoduları alevlendirdi - Son Dakika

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