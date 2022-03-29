Aşk Sorularına Cevap Yok! - Son Dakika
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Aşk Sorularına Cevap Yok!

29.03.2022 11:04
Aşk Sorularına Cevap Yok!

Hakan Sabancı ile adı aşk dedikodusuna karışan Şeyma Subaşı, önceki akşam Bebek Otel çıkışı görüntülendi. Subaşı, aşk soruları karşısında sessiz kaldı.

Şeyma Subaşı'nın Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Atina'da Dila Tarkan'ın düğününde bir araya gelen ikilinin Bebek'te aynı masada oturduğu anlar da sosyal medyaya düşmüştü.

Bebek'te Hakan Sabancı ile yemek yediği görüntüler sosyal medyaya düşen Subaşı, Bebek Otel çıkışı objektiflere yansıdı.

Gazetecilerin "Hakan Sabancı ile aşk yaşadığınız doğru mu? Otelin restoran kısmında yemek yediğiniz konuşuluyor. Neler söyleyeceksiniz?" şeklindeki sorulara cevap vermeden hızlı adımlarla aracına binerek uzaklaştı.

Aşk Sorularına Cevap Yok!

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aşk Sorularına Cevap Yok! - Son Dakika


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