Aşk Yaşadıkları İddia Edilmişti! Sadettin Saran'dan Açıklama Geldi - Son Dakika
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Aşk Yaşadıkları İddia Edilmişti! Sadettin Saran'dan Açıklama Geldi

10.04.2022 16:18
Aşk Yaşadıkları İddia Edilmişti! Sadettin Saran'dan Açıklama Geldi

Oyuncu Birce Akalay ile ilgili aşk yaşadıkları iddia edilen iş insanı Sadettin Saran Saran bu konu hakkında ilk kez konuştu.

Ünlü iş insanı Sadettin Saran oy kullanmak için geldiği Fenerbahçe Divan Kurulu seçimlerinde görüldü. Saran'a son dönemde adının geçtiği oyuncu Birce Akalay ile ilgili aşk dedikoduları soruldu. Saran bu konu hakkında ilk kez konuştu.

Saran şunları söyledi; "Üzülerek ve şaşkınlıkla izliyorum. Hiç alakam olmayan sadece arkadaş ortamında tanışıp 'merhaba' dediğim, 15 saniye bile konuşmadığım insanlarla ilişki yaşıyor diye adım çıkarılıyor."

Aşk Yaşadıkları İddia Edilmişti! Sadettin Saran'dan Açıklama Geldi

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Saadettin Saran, Birce Akalay, Divan Kurulu, Fenerbahçe, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aşk Yaşadıkları İddia Edilmişti! Sadettin Saran'dan Açıklama Geldi - Son Dakika


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