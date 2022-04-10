Aşk Yaşadıkları İddia Edilmişti! Sadettin Saran'dan Açıklama Geldi - Son Dakika

Ünlü iş insanı Sadettin Saran oy kullanmak için geldiği Fenerbahçe Divan Kurulu seçimlerinde görüldü. Saran'a son dönemde adının geçtiği oyuncu Birce Akalay ile ilgili aşk dedikoduları soruldu. Saran bu konu hakkında ilk kez konuştu.

Saran şunları söyledi; "Üzülerek ve şaşkınlıkla izliyorum. Hiç alakam olmayan sadece arkadaş ortamında tanışıp 'merhaba' dediğim, 15 saniye bile konuşmadığım insanlarla ilişki yaşıyor diye adım çıkarılıyor."