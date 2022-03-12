Aşkın Nur Yengi'nin acı günü: Annesini kaybetti - Son Dakika

Türk pop müziğinin sevilen ismi Aşkın Nur Yengi'den kötü haber geldi. Ünlü sanatçının annesi Samime Yengi hayatını kaybetti. Acı haberi, Yengi'nin menajeri Haluk Şentürk sosyal medyadan duyurdu.

"TÜM AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLERİM"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vefat haberini Haluk Şentürk, "Sevgili Aşkın Nur Yengi'nin kıymetli annesi Samime Yengi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun. Tüm aileye başsağlığı dilerim" sözleriyle açıkladı. Samimi Yengi'nin ölüm nedeni ve cenaze programı da henüz netleşmedi.