Aşkını İlan Etti! Sevgilisinin Pozları Olay Oldu - Son Dakika
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Aşkını İlan Etti! Sevgilisinin Pozları Olay Oldu

06.06.2022 12:12
Aşkını İlan Etti! Sevgilisinin Pozları Olay Oldu

Survivor All Star 2022 yarışmasından elenen Barış Murat Yağcı, yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti. Son olarak Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Survivor Barış, model Laura Celine ile yeni bir aşka yelken açtı. Laura Celine kimdir? İşte tüm ayrıntılar ve merak edilenler...

Bir dönem Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla dikkat çeken Barış Murat Yağcı, Survivor All Star'a veda ettikten sonra Almanya'ya gitmişti.

YENİ AŞKINI BÖYLE DUYURDU

Barış Murat Yağcı, özel hayatındaki flaş gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

MODEL SEVGİLİSİ GÜNDEM OLDU

Yağcı, Laura Celine adında yabancı bir modelle aşk yaşamaya başladığını açıkladı. Yağcı'nın hayranları, "Yengemiz çok şanslı" ve "Birbirinize çok yakışıyorsunuz" yorumlarında bulundu.

Öte yandan Laura Celine'nin cesur pozları sosyal medyada gündem oldu.

İşte Laura Celine'nin o pozları...

LAURA CELİNE KİMDİR?

Ünlü oyuncu ve sporcu Barış Murat Yağcı ile aşk yaşamaya başlayan model Laura Celine, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Laura Celine'nin uzun yıllardır modellik yaptığı ortaya çıktı. Laura Celine'nın Instagram'da 7 binden fazla takipçisi bulunuyor.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine devam ediyor. Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kaldı ve bir dönem modellik yaptı.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan 'Kocamın Ailesi' ile oyunculuk kariyerine başladı.

Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde 'Eymen' karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde 'Bora' karakterini canlandırdı.

2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde 'Demir' karakterine hayat verdi. Ancak Yağcı'nın yıldızı Survivor 2020 ile parladı.

Barış Murat Yağcı son olarak Survivor All Star 2022'de mücadele etti.

BARIŞ MURAT YAĞCI SEVGİLİSİ KİM?

Barış Murat Yağcı, model Laura Celine ile aşk yaşıyor.

Aşkını İlan Etti! Sevgilisinin Pozları Olay Oldu
Aşkını İlan Etti! Sevgilisinin Pozları Olay Oldu
Aşkını İlan Etti! Sevgilisinin Pozları Olay Oldu
Aşkını İlan Etti! Sevgilisinin Pozları Olay Oldu
Aşkını İlan Etti! Sevgilisinin Pozları Olay Oldu
Aşkını İlan Etti! Sevgilisinin Pozları Olay Oldu
Aşkını İlan Etti! Sevgilisinin Pozları Olay Oldu

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Survivor All Star, Barış Murat Yağcı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aşkını İlan Etti! Sevgilisinin Pozları Olay Oldu - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

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