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Aşklarına 2. şans verdiler! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç barıştı - Son Dakika

Aşklarına 2. şans verdiler! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç barıştı

04.02.2022 10:03
Aşklarına 2. şans verdiler! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç barıştı

Paris tatilinden sonra ayrıldıklarını duyuran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşklarına ikinci bir şans verdiği iddia edildi. İkilinin astrolog Zeynep Turan'ın "hüzünsüz neşe olmaz" sözünü aynı anda beğenmesi, iddiaları güçlendirdi.

Paris tatilinden sonra ayrıldıklarını duyuran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşklarına ikinci bir şans verdiği iddia edildi.

ARAYA EBRU GÜNDEŞ'İN GİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, 1 yıldır birlikte olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aralık ayında aşıklar şehri Paris'e gitmiş, ancak sonrasında ayrılmıştı. Sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakan çiftin barıştığı iddia ediliyor. Üstündağ, " Ebru Gündeş'in aracı olup olmadığını öğrenemedim ama belli ki aşk galip gelmiş! İkilinin geçtiğimiz günlerde astrolog Zeynep Turan'ın "hüzünsüz neşe olmaz" sözünü aynı anda beğenmesi, kafalarda soru işareti uyandırmıştı. Şimdilik barıştıklarını hayranlarından gizleyen ünlü çift, aralarındaki sorunları masaya yatırıp çözdükten sonra yeniden el ele karşımıza çıkacak bence..." sözlerine yer verdi.

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Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aşklarına 2. şans verdiler! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç barıştı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Aşklarına 2. şans verdiler! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç barıştı - Son Dakika
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