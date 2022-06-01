Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu Sorusuna Verdiği Yanıt Tepki Çekti! Projeden Çekildiğini Açıkladı - Son Dakika
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Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu Sorusuna Verdiği Yanıt Tepki Çekti! Projeden Çekildiğini Açıkladı

01.06.2022 20:51
Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu Sorusuna Verdiği Yanıt Tepki Çekti! Projeden Çekildiğini Açıkladı

Barış Akarsu'nun hayatının konu alınacağı filmde rol alacak olan Aslı Bekiroğlu, yeni projesi hakkında merak edilen soruları cevapladı. Filmde Akarsu'nun kız arkadaşını oynayacak olan oyuncu, bir muhabirin "Barış Bey'in trajik ölümüyle ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusuna gülerek "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun" cevabını verdi. Bekiroğlu'nun verdiği bu cevap tepki çekince sosyal medyada bir açıklama yaptı.

2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor. Elle dergisinin ödül törenine katılan genç oyuncu Aslı Bekiroğlu, kadrosunda yer alacağı film hakkında konuştu.

ÖLÜM SORUSUNA GÜLEREK CEVAP VERDİ

Törende ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bekiroğlu, filmde Akarsu'nun kız arkadaşını Merve'yi oynayacağını söyledi. Şarkıcının hayatını araştırdığını söyleyen Bekiroğlu, bir muhabirin "Barış beyin trajik bir ölümü oldu ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine tepki çekecek bir yanıt verdi. Soruya gülerek cevap veren oyuncu, "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun ne denir" dedi.

2007 yılında Bodrum'da trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatı film olacak. Filmde Barış Akarsu'nun sevgilisini canlandıracak oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz gün bir geceye katıldı. Aslı Bekiroğlu, burada gazetecilerin yeni projesiyle ilgili soruları cevaplandırdı. Filmde Barış Akarsu'nun kız arkadaşını canlandıracak olan oyuncu, "Barış Bey'in trajik ölümüyle ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusuna gülerek "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun" cevabını verdi. Aslı Bekiroğlu'nun verdiği bu cevap, tepki çekti. Ünlü oyuncu gelen tepkiler üzerine sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

GELEN TEPKİLERE CEVAP VERDİ: PROJEDEN ÇEKİLİYORUM!

Ünlü oyuncu gelen tepkiler üzerine sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, "Önceki akşam katıldığım stil ödülleri davetinde, kıyafet ve stil üzerine konuşurken yakında çekimleri başlayacak Barış Akarsu'nun hayatını anlatan sinema filmi hakkında peş peşe sorular geldi. Proje hakkında konuşma iznim olmadığı için spoiler verme korkusuyla o an filmle ilgili soruları gülümseyerek geçiştirmeye çalışırken ortaya çıkan acemi çabam, sanatçının ve kız arkadaşının sevenleri tarafından yanlış anlaşıldı ve üzüntüyle karşılandı. İsteyeceğim en son şey böyle algılanmaktı. Çocukluğumdan beri hikayesine ve anısına büyük saygı duyduğum, bu nedenle filminde yer almayı çok istediğim sanatçının yakınları ve sevenlerinden tüm samimiyetimle özür diliyorum. Filmin zarar görmemesi ve sanatçının sevenlerinin daha fazla üzülmemesi için projeden çekiliyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Aslı Bekiroğlu'nun o açıklaması:

Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu Sorusuna Verdiği Yanıt Tepki Çekti! Projeden Çekildiğini Açıkladı
Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu Sorusuna Verdiği Yanıt Tepki Çekti! Projeden Çekildiğini Açıkladı
Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu Sorusuna Verdiği Yanıt Tepki Çekti! Projeden Çekildiğini Açıkladı
Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu Sorusuna Verdiği Yanıt Tepki Çekti! Projeden Çekildiğini Açıkladı
Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu Sorusuna Verdiği Yanıt Tepki Çekti! Projeden Çekildiğini Açıkladı
Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu Sorusuna Verdiği Yanıt Tepki Çekti! Projeden Çekildiğini Açıkladı
Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu Sorusuna Verdiği Yanıt Tepki Çekti! Projeden Çekildiğini Açıkladı
Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu Sorusuna Verdiği Yanıt Tepki Çekti! Projeden Çekildiğini Açıkladı

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Aslı Bekiroğlu, rol alacağı filmin konusu olan Barış Akarsu sorusuna verdiği yanıtla tepki topladı! Aslı Bekiroğlu, rol alacağı filmin konusu olan Barış Akarsu sorusuna verdiği yanıtla tepki topladı! Doğukan Ulu Galatasaray'a veda etti Doğukan Ulu Galatasaray'a veda etti
Kaynak: Snob Magazin

Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu, Medya, Film, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu Sorusuna Verdiği Yanıt Tepki Çekti! Projeden Çekildiğini Açıkladı - Son Dakika


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