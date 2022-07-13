Son gelen habere göre ünlü aktör proje için anlaşma aşamasına geldi. Günsür aynı zamanda Ay Yapım'ın Netflix çekilen "Kül" adlı filminde de rol alacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Güçlü kalem Nüket Bıçakçı'nın yazdığı dizide Enver, arkadaşını tarikatın elinden kurtarmak için mücadele veren bir kadına hayat verecek. Dizide Enver'in partnerini canlandırması için Mehmet Günsür 'e teklif gitmişti.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Aslı Enver'in 'Arayış' Dizisindeki Partneri Belli Oldu - Son Dakika

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