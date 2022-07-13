Aslı Enver'in 'Arayış' Dizisindeki Partneri Belli Oldu - Son Dakika
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Aslı Enver'in 'Arayış' Dizisindeki Partneri Belli Oldu

13.07.2022 21:00
Aslı Enver'in 'Arayış' Dizisindeki Partneri Belli Oldu

Aslı Enver'in Disney Plus için çekeceği Arayış dizisindeki partneri merak konusuydu.

14 Haziran'da Türkiye pazarına giren Disney Plus, peş peşe ülkemizin önde gelen star isimleriyle marka yüzü anlaşması yapmıştı. Platformun yüzleri arasında yer alan Aslı Enver, "Arayış" dizisinde başrol oynayacak. Ay Yapım'ın imza atacağı diziyi Emin Alper yönetecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Güçlü kalem Nüket Bıçakçı'nın yazdığı dizide Enver, arkadaşını tarikatın elinden kurtarmak için mücadele veren bir kadına hayat verecek. Dizide Enver'in partnerini canlandırması için Mehmet Günsür'e teklif gitmişti.

Son gelen habere göre ünlü aktör proje için anlaşma aşamasına geldi. Günsür aynı zamanda Ay Yapım'ın Netflix çekilen "Kül" adlı filminde de rol alacak.

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Kaynak: Snob Magazin

Disney Plus, Aslı Enver, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aslı Enver'in 'Arayış' Dizisindeki Partneri Belli Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aslı Enver'in 'Arayış' Dizisindeki Partneri Belli Oldu - Son Dakika
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