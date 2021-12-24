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Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti - Son Dakika

Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti

24.12.2021 11:26

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan'ın evine ziyarete giden Ala Tokel, banyodaki siyah tuvalet kağıdını sosyal medya hesabından paylaşınca gündeme oturdu. Turan'ın yurtdışından özel getirttiği siyah tuvalet kağıdının 6 tanesinin 400 TL olduğu öğrenildi.

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel, siyah tutkusuyla tanınan Aslıhan Doğan Turan'ın evine ziyarete gitti. Tokel, evinde siyah rengin hakim olduğu Turan'ın misafir tuvaletinde siyah tuvalet kağıdı olduğunu görünce şaşkına dönüp Instagram hesabından paylaşarak "Çok sormuştunuz; evet, Aslıhan'ın tuvalet kağıdı da siyah" dedi.

6 TANESİ 400 TL

Tokel'in paylaşımının ardından Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'de satılmayan tuvalet kağıdının 6'lı paketinin 400 TL olduğu öğrenildi.

Bunu da gördük! Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti

"YURT DIŞINDAN GETİRTTİM, SADECE MİSAFİR TUVALETİNDE VAR"

Yorumların ardından siyah tuvalet kağıdıyla ilgiliTV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak açıklama yapan Turan, "Bir arkadaşımda görmüştüm çok beğenmiştim. Türkiye'de yok, yurt dışından getirttim. Çok özel bir şey değil ama zor bulunuyor. Artık her tuvalete koymuyorum sadece misafir tuvaletinde var" şeklinde konuştu.

Bunu da gördük! Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti
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Son Dakika Magazin Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti - Son Dakika
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