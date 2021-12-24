Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti

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Sosyal medya fenomeni Ala Tokel, siyah tutkusuyla tanınan Aslıhan Doğan Turan'ın evine ziyarete gitti. Tokel, evinde siyah rengin hakim olduğu Turan'ın misafir tuvaletinde siyah tuvalet kağıdı olduğunu görünce şaşkına dönüp Instagram hesabından paylaşarak "Çok sormuştunuz; evet, Aslıhan'ın tuvalet kağıdı da siyah" dedi.

6 TANESİ 400 TL

Tokel'in paylaşımının ardından Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'de satılmayan tuvalet kağıdının 6'lı paketinin 400 TL olduğu öğrenildi.

"YURT DIŞINDAN GETİRTTİM, SADECE MİSAFİR TUVALETİNDE VAR"

Yorumların ardından siyah tuvalet kağıdıyla ilgiliTV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak açıklama yapan Turan, "Bir arkadaşımda görmüştüm çok beğenmiştim. Türkiye'de yok, yurt dışından getirttim. Çok özel bir şey değil ama zor bulunuyor. Artık her tuvalete koymuyorum sadece misafir tuvaletinde var" şeklinde konuştu.