Aslıhan Gürbüz tacizciyi ifşa etti: Adam olacaksınız!

Bir Bulut Olsam, Yahşi Cazibe, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Ufak Tefek Cinayetler gibi birçok projede rol alan Aslıhan Gürbüz sosyal medyada tacize maruz kaldı. Arkadaşlarını hack'leyerek kendisine ulaşmaya çalışan kişi, ünlü oyuncuyu isyan ettirdi.

"BOŞA UĞRAŞIYORSUN"

Konuyla ilgili Instagram hesabından sitem eden Gürbüz, paylaşımında; "Aylardır en yakın arkadaşlarımı hack'leyip, anneme, kardeşime, yakın çevreme ve bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! Yavrum senin derdin bensem niye başka bir yol denemiyorsun? Niye insanlara musallat oluyorsun?" ifadelerini kullandı. 38 yaşındaki güzel oyuncu, ayrıca kendisini ve yakın çevresini taciz eden hayranına, "Ben mesajları okumadan siliyorum, boşa uğraşıyorsun" sözleriyle seslendi.

"BİZ SUSMAYACAĞIZ SİZADAM OLACAKSINIZ"

İstanbul'un karmaşasından kaçıp Ege'ye yerleşen oyuncu, daha önce de taciz mesajını ifşa etmişti. Aslıhan Gürbüz, D.A.'nın çirkin mesajına sosyal medya hesabından yayınlayıp, "Biz susmayacağız, siz adam olacaksınız!" şeklinde konuşmuştu.