Asrın Tuncer yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

90'lı yılların fırtınalar estiren rock müzik grubu AF'ın solisti Asrın Tuncer, şimdilerde genç ekip arkadaşlarıyla yeniden yükselişe geçti. Bir süredir ortalarda görünmeyen ama aslında her daim sahnelerde olan ünlü şarkıcı, yeni grubuyla beraber İzmir ve çevresindeki eğlence merkezlerinde yoğun programlara imza atıyor. Yazın başından beri pek çok yerde sahne aldığı ekip arkadaşlarıyla iyi bir uyum yakaladıklarını dile getiren deneyimli müzisyen, "Onlar bana 20'li yaşların enerjisini verirken, ben de onlara tecrübelerimi aktarıyorum. Bu eşgüdümle çalışınca ve arada ego olmayınca grup yürüyor" dedi.

? Asrın ne kadar zamandır müziğin içindesin?

? AF, 90'ların sonunda oldukça popülerdi. Ama o birliktelik fazla sürmedi sanırım.

? Sonra ne yaptın peki?

Barış ağabeyin manevi mirasından yola çıkarak Kurtalan Ekspres'ten teklif geldi. Severek kabul ettim. 4 yıl boyunca Türkiye 'nin her yerinde konserler verdik. Ondan sonra solo kariyerim başladı. 2007'ye kadar İstanbul 'da durdum. Yazları Marmaris 'te hem bar işletip hem de her gün sahne almaya çalıştım. Aynı sistemi Bodrum 'a taşıdım. Orada da işletmecilik ve solistliği bir arada sürdürdüm. Bodrum, pek de umduğum gibi geçmedi. Marmaris ve Bodrum'dan sonra araya pamdemi girince her şey tepetaklak oldu.