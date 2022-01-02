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Asrın Tuncer yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı - Son Dakika

Asrın Tuncer yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

02.01.2022 15:12
Asrın Tuncer yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

90'ların rock yıldızı Asrın Tuncer, yıllar sonra ortaya çıktı. İzmir'da gözlerden uzak sakin bir yaşam süren ünlü şarkıcı, Yeni Asır'dan Ercan Akgün'e konuştu. İşte detaylar...

90'lı yılların fırtınalar estiren rock müzik grubu AF'ın solisti Asrın Tuncer, şimdilerde genç ekip arkadaşlarıyla yeniden yükselişe geçti. Bir süredir ortalarda görünmeyen ama aslında her daim sahnelerde olan ünlü şarkıcı, yeni grubuyla beraber İzmir ve çevresindeki eğlence merkezlerinde yoğun programlara imza atıyor. Yazın başından beri pek çok yerde sahne aldığı ekip arkadaşlarıyla iyi bir uyum yakaladıklarını dile getiren deneyimli müzisyen, "Onlar bana 20'li yaşların enerjisini verirken, ben de onlara tecrübelerimi aktarıyorum. Bu eşgüdümle çalışınca ve arada ego olmayınca grup yürüyor" dedi.

? Asrın ne kadar zamandır müziğin içindesin?

İlk albümümüzü AF Grubu olarak 1996'da çıkardık. Ama daha öncesinde Athena Grubu'nun bas gitaristiydim. O dönemde bir yandan da düğünlerde çalıyordum.

? AF, 90'ların sonunda oldukça popülerdi. Ama o birliktelik fazla sürmedi sanırım.

Maalesef 1999'a kadar sürdü. Barış (Manço) ağabeyin ölümünden sonra da Kurtalan Ekspres'in solistliğini yaptım. O dönemde bir albüm çıkarmaya niyetlendim ve tüm hazırlıkları bitirip tam çıkaracağımız günün (17 Ağustos 1999) gecesinde büyük Marmara depremi meydana geldi. Öyle bir şanssızlık yaşadık.

? Sonra ne yaptın peki?

Barış ağabeyin manevi mirasından yola çıkarak Kurtalan Ekspres'ten teklif geldi. Severek kabul ettim. 4 yıl boyunca Türkiye'nin her yerinde konserler verdik. Ondan sonra solo kariyerim başladı. 2007'ye kadar İstanbul'da durdum. Yazları Marmaris'te hem bar işletip hem de her gün sahne almaya çalıştım. Aynı sistemi Bodrum'a taşıdım. Orada da işletmecilik ve solistliği bir arada sürdürdüm. Bodrum, pek de umduğum gibi geçmedi. Marmaris ve Bodrum'dan sonra araya pamdemi girince her şey tepetaklak oldu.

Ama seni çok uzun süre ortada göremedik.

Aslında ben sürekli çalışıyordum ve neredeyse her gün sahnedeydim. Ama dışarıdan bakan gözler 2007'den sonra benim yok olduğumu sanıyordu.

? İnsanlar seni televizyonlarda göremeyince, sektörü bıraktı algısı oluştu galiba.

Esasen o dönemlerde televizyonlar da şekil değiştirdi. Evde internet dışında televizyonu açıp da izleyen pek kimse kalmadı. Benim eksiğim, internete ve dijital dünyaya gerekli özeni göstermemem oldu.

ENERJİ VE TECRÜBE BİRLEŞTİ

? Şimdi yeni bir ekiple sahalardasın. Ne zaman doğdu bu grup?

2021 yazının başında yola çıktık. Farklı yerlerde canlı konserler veriyoruz. Sergen İyikanat (gitar), Sertan İyikanat (davul), Ege Şaşmaz (bas gitar) ve Anıl Deliduman'dan (bas gitar) oluşan genç bir ekip. İnanılmaz güzel bir uyum var. Onlar bana 20'li yaşların enerjisini verirken, ben de onlara tecrübelerimi aktarıyorum. Bu eşgüdümle çalışınca ve arada hiçbir ego durumları olmayınca grup yürüyor. Kimse kimseyi yormuyor.

? Pek çok müzik topluluğunun dağılma sebebi ego sanırım?

Aynen öyle. Daha önceki müzik kariyerimde bu egonun sonuçlarına şahit olan birisiyim. Bu yüzünden dağılan grupları da çok gördüm. Şimdiki orkestramız çok farklı bir yerde, tatlı tatlı sürüyor ilişkimiz. Üretime başladık.

? Bu üretim sürecinde albüm olacak mı?

Artık eskisi gibi albüm çıkarmak yerine tek parçalık single çalışması yapmayı düşünüyorum. Hatta bu kapsamda geçtiğimiz Kasım ayının başında "Yok Böyle Bir Şey" adlı parçamızı kliplendirdik. Tolga Çevik'in komedi programlarında piyano çalan minik bir arkadaşımız var; Özer Atik. Kendisini çok severim. Şarkının söz ve müziği ona ait. Özer'den izin alarak hafiften amatör bir kafayla Youtube klibi çektik. Gürkan Midyat yönetmenliğindeki çekimlerin bir kısmı Alsancak Mumlu'da gerçekleşti. Bu kliple birlikte bugüne kadar ihmal ettiğim Youtube'da da aktif olmaya karar verdim.

TÜRKİYE'NİN FOTOĞRAFI

? Tarzınız yine aynı mı?

Evet aynı. Pop ve rock şarkılara öncelik veriyoruz. Ama yeri geldiğinde arabesk de söylüyoruz, türkü de, yabancı parça da. Bizim repertuarımız aslında Türkiye'nin fotoğrafı. Ülkemizde her çeşit insan var ve bu insanların dinlediği müzikler de oldukça geniş. Böyle bir durumda "Biz o parçayı çalamayız" diyemiyoruz.

? Bu yaz nerelerdeydiniz?

Çeşme, Kuşadası ve Gümüldür'de dolu dolu bir sezon geçirdik. Kış döneminde Menderes, Seferihisar, Mavişehir ve Manisa'da sahneye çıkıyoruz. Yorucu geçse de işler güzel çok şükür.

? Her gün sahneye çıkmak yoruyor değil mi?

Yoruyor tabi ama aynı zamanda eşim Selin'le birlikte Menderes'te işlettiğimiz fast food mekanımız var. Dinlenmeye vakit ayıramayışımızın sebebi o.

? O iş ne zamandır var?

3 senedir yapıyoruz. Kendi köfte ekmeğimizi satalım istedik hep. Hayalimizdi. Mekana da kızımızın ismini verdik. Renk Kafe. Orası gayet iyi gidiyor. Kızımıza miras olsun istedik. Aslında bir bakıma onun işyerinde çalışıyoruz.

"MÜZİĞİ BOZDULAR" SÖYLEMİYLE ÇOK SAVAŞTIM

- Senin parladığın dönemle günümüz müzik piyasasını karşılaştırdığında nasıl bir yorumda bulunursun?

BUNU söylemek çok yanlış bir şey olur. Elma ile armudu kıyaslamak gibi. Müzik sektörünün nabzını Amerika tutuyor. Onlar neyi empoze ederse, o yükselişe geçiyor. Bu işin dinamikleri bizim elimizde değil sonuçta. 90'larda rock müziği pompaladılar. Ama rap müzik de yıllardır gümbür gümbür geliyordu aslında. "Bizim dönemimizde iyi müzik yapılıyordu, şimdi bozdular" gibi zırvalıklara karşıyım. Çünkü ünlü olduğum zamanlarda, bu konuyla ilgili kendimden önceki jenerasyonla epey savaştım. Hiç ummadığım şekilde saldırıya geçtiler. Bazılarıyla mahkemelik bile olduk. Şimdikiler de gayet başarılı işler çıkarıyor. Evde oturup televizyon izleyeceklerine, üretsinler tabi.
Asrın Tuncer yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı
Asrın Tuncer yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı
Asrın Tuncer yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı
Asrın Tuncer yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

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Türkiye, Bodrum, Müzik, İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Asrın Tuncer yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı - Son Dakika Magazin


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