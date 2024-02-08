Ata Demirer 3 yıllık aranın ardından gösterilerine başlıyor! Bilet fiyatları 6 bin TL\'ye kadar çıkıyor

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Son olarak Bursa Bülbülü filmiyle izleyici karşısına çıkan başarılı komedyen Ata Demirer, 3 yıllık aranın ardından "Ata Demirer Gazinosu" ile geri dönüyor. Demirer'in 6 bin TL'ye kadar çıkan bilet fiyatları ise dikkat çekti.

BİLETLET TÜKENİYOR

Ata Demirer'in yeni etkinliğinin bilet fiyatları da Cem Yılmaz'dan aşağı kalmadı. Demirer'in bilet fiyatları 1000 ila 6000 TL arasında satışa çıktı. Instagram hesabından gösteri takvimini yayınlayan Demirer, 16 ve 22 Şubat biletlerinin tükendiğini duyurdu. Cem Yılmaz'ın gösteri biletleri ise 600 TL ile 8 bin 475 TL arasında satılıyor. Yılmaz'ı VIP olarak izlemenin bedeli ise 9 bin TL.

Ata Demirer'in bilet fiyatları şu şekilde: