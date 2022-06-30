Atakan Arslan'dan bu akşam yapacak Survivor finaline saatler kala ilgi çeken paylaşım: Bana geçmedi - Son Dakika
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Atakan Arslan'dan bu akşam yapacak Survivor finaline saatler kala ilgi çeken paylaşım: Bana geçmedi

30.06.2022 15:27

Survivor All Star, bu akşam final yapmaya hazırlanıyor. Finale haftalar kala elenen Çağan Atakan Arslan ise sosyal medya hesabından yaptığı, "Bana geçmedi" paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı. Arslan'ın bu paylaşımıyla tartışma yaşadığı Adem'e göndermede bulunduğu ileri sürdü.

Ocak ayında başlayan Survivor All Star macerası, bu akşam yapılacak olan büyük finalle son buluyor. Yarışmanın yarı finali ise dün akşam İstanbul'da yapıldı. Yarı finale katılan eski yarışmacı Çağan Atakan Arslan, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

NİSA VE ADEM FİNALİST OLDU

Seyircilerin ve ailelerin katılımıyla canlı yapılan yarı finalde ilk olarak Nisa ve Ayşe arasında bir SMS oylaması yapıldı. Altı aylık maratonun sonunda yarı finalde ilk elenen yarışmacı Ayşe Yüksel oldu. Survivor'da son 3'e kalan Nisa, Adem ve Batuhan arasında yeniden SMS oylaması yapıldı. Survivor'da finale yükselen ilk yarışmacı Adem Kılıçcı oldu. Survivor'da ikinci finalistin ise Nisa Bölükbaşı seçildi.

Atakan Arslan'da Survivor finaline saatler kala dikkat çeken paylaşım: Bana geçmedi

ATAKAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Yarı finali en önden sıradan izleyen ve sosyal medya hesabından sık sık eski yarışmacılarla eğlenceli paylaşımlar yapan Atakan, bugün Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Bana geçmedi" dedi. Atakan'ın bu paylaşımını gören bir kısım sosyal medya kullanıcısı, "Adem'in dramatik konuşmasından bahsediyor" derken bir kısım da "Nisa'nın finale kalması Atakan'a geçmedi" yorumunu yaptı. Atakan'ın paylaşımı kimin için yaptığı ise henüz bilinmiyor.

Atakan Arslan'da Survivor finaline saatler kala dikkat çeken paylaşım: Bana geçmedi

ADEM, NİŞANLISININ SÖZLERİ KARŞISINDA AĞLADI

Adem'in nişanlısı Nil Şenver, yarı finalde yaptığı açıklamada "Aslında Adem sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Ben ilk başta hastanede ameliyattan çıkmıştın ya, sen anesteziden uyanmamıştın. Ben baktım dizini gördüm ve dedim ki 'Ne yapacak bu çocuk, dedim eyvah!' yani nasıl yapacağız biz bu işi ve o zaman ben sabaha kadar uyuyamamıştım. Ama bak şimdi oradasın. Ben önce bunu nasip ettiği için ilk Allah'a sonra doktorlarına, sana her zaman inanan destekleyen destekçilerine ama en çok sana da teşekkür ediyorum. Çünkü ben bile o hastane yatağında olmaz heralde derken sen sonuna kadar geldin" dedi. Adem de nişanlısının sözleri karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Adem, yarışma boyunca yaşadığı sakatlıklardan bahsederken de duygusal anlar yaşadı.

Atakan Arslan'da Survivor finaline saatler kala dikkat çeken paylaşım: Bana geçmedi
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Son Dakika Magazin Atakan Arslan'dan bu akşam yapacak Survivor finaline saatler kala ilgi çeken paylaşım: Bana geçmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atakan Arslan'dan bu akşam yapacak Survivor finaline saatler kala ilgi çeken paylaşım: Bana geçmedi - Son Dakika
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