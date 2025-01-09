Athena Gökhan\'dan Vedat Milor\'a tepki: Hayretler içerisindeyim

Mehmet Ali:

Bizim istediğimiz olsun bizim söylediğimiz gerçekleşsin biz her şeyi söylebiliriz ama rakiplerimiz bize çalınan uydurma penaltılar hakkında konuşamaz diye ağla dur Asena Gökhan seni. Ligden kupadan çekilin hadii, tabi ogttdeyok sizde duruşsuzlar sizi. Bari BJK gibi delikanlıca kararınızın arkasında durabilseydiniz dam yerine koyardık belki :D

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