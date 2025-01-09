Athena Gökhan'dan Vedat Milor'a tepki: Hayretler içerisindeyim - Son Dakika
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Athena Gökhan'dan Vedat Milor'a tepki: Hayretler içerisindeyim

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Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti Athena Gökhan ve Vedat Milor arasında da yaşandı. Vedat Milor'un canlı yayında Galatasaray'ın doğranmaya çalışıldığını iddia etmesi üzerine Athena Gökhan, sosyal medya hesabından Milor'a 'fanatizm' tepkisi gösterdi.

09.01.2025 14:46  Güncelleme: 14:57
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Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'un, geçtiğimiz günlerde Candaş Tolga Işık'ın programında yaptığı futbol yorumları büyük yankı uyandırmıştı.

Milor'un, "Adını söyleyemeyeceğim, takım inanılmaz derecede kayrılıyor. Galatasaray'ı da gerçekten doğramaya çalışıyorlar bu sene. O yüzden korkuyorum." sözleri çok konuşulmuştu.

ATHENA GÖKHAN'DAN TEPKİ GELDİ

Bu açıklamalara ilk yanıt ünlü müzisyen Gökhan Özoğuz'dan geldi. Athena Gökhan, sosyal medya hesabından Milor'a sert bir dille eleştiride bulundu. Athena Gökhan açıklamasında, "Sevgili Vedat Milor, hayretler içerisindeyim. Gerçekten son açıklamanızın hangi gerçekliğe dayandığını hangi maç üzerinden konuşabiliriz acaba? Hepimiz takımlarımızın başarılı olmasını isteriz fakat fanatizm, yapılan yanlışları doğru okumanızın önüne geçtiği aşikar. Bu ters algı sistemi artık çalışmıyor, hepimiz aynı ligi seyrediyoruz. Lütfen daha tarafsız bir gözle eleştiri yapmanız temennisiyle" ifadelerini kullandı.

Athena Gökhan'dan Vedat Milor'a tepki: Hayretler içerisindeyim

Athena Gökhan'ın bu sözleri, sarı-lacivertli taraftarlardan destek görürken, Galatasaraylı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

NE OLMUŞTU?

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'un, Candaş Tolga Işık'ın programında, "Adını söyleyemeyeceğim, takım inanılmaz derecede kayrılıyor. Galatasaray'ı da gerçekten doğramaya çalışıyorlar bu sene. O yüzden korkuyorum" sözleri büyük tartışma yaratmıştı.

Athena Gökhan\'dan Vedat Milor\'a tepki: Hayretler içerisindeyim

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Son Dakika Magazin Athena Gökhan'dan Vedat Milor'a tepki: Hayretler içerisindeyim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Deniz Kemal:
    Sen haftalardır kinle nefretle GS taraftarını kıştıracak yorumlar yapınca fanatik olmuyorsun, başkası yapınca fanatik mi oluyor Gökhan? FB'ye AYRICALIK verin diye ağlayan takımını güzel temsil etmişsin. 96 20 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    Antep'in 3 penaltısı verilmedi, Sivas maçında elle gol attılar, TS maçın başında 1-0 öne geçiyordu golü verilmedi, Eyüp'ün temiz golünü iptal ettiler ve faulle gol attılar, Kayseri GS maçları uydurma penaltılar daha bir maçta bir çok pozisyon var FB'nin kayrıldığı. FB lehine hakem hatası olunca ağızlarını açmıyorlar inkar ve yalana başlıyorlar sürekli rakibe saldırıyorlar. Siz bu kötülükle ALLAH'ın adaletinden kaçaamazsınız tabii :) 69 15 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    fanatizmin kralını Gökhan sen ve saz arkadaşların yapıyor, fanatizm bir tek size mi mahsus 40 15 Yanıtla
  • cüneyt çark:
    vedat ağbi sen girme bu toplara bize güzel mezeler tarifi ver canım agbim 40 14 Yanıtla
    Oğuz Özen:
    aynen bi bu eksik kalmıştı,lahmacuncu olayından sonra bayağı tepkiler aldı,bşr de futbol eleştirmenliği yapıyor anlıyormuş gibi:((( 1 0
  • Mehmet Ali:
    Bizim istediğimiz olsun bizim söylediğimiz gerçekleşsin biz her şeyi söylebiliriz ama rakiplerimiz bize çalınan uydurma penaltılar hakkında konuşamaz diye ağla dur Asena Gökhan seni. Ligden kupadan çekilin hadii, tabi ogttdeyok sizde duruşsuzlar sizi. Bari BJK gibi delikanlıca kararınızın arkasında durabilseydiniz dam yerine koyardık belki :D 30 10 Yanıtla
    Savaş Özcan:
    Oksatacak yanaklariniz var, daha ne olsun :) 0 0
  • Serkan Yalçın:
    tüm Türkiye biliyor gsnin kollandigini bakın kimin daha şampiyonluğu var 11 29 Yanıtla
  • Çelikk:
    Lüzumsuz 17 13 Yanıtla
  • mustafa dedeoglu:
    Athena Gökhan hiç fanatizm gözüyle bakmıyor çok ilginç fanatizm demeyecek birinin bjk ya da ya olması lazım 24 2 Yanıtla
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