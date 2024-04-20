Atilla Özdemiroğlu, mezarı başında anıldı - Son Dakika
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Atilla Özdemiroğlu, mezarı başında anıldı

Atilla Özdemiroğlu, mezarı başında anıldı

Türk müziğinin önemli isimlerinden Atilla Özdemiroğlu, mezarı başında düzenlenen anma töreniyle saygıyla anıldı. Sanatçının eşi Hepgül Özdemiroğlu, çocukları ve MESAM üyeleri törene katıldı. MESAM Başkanı Recep Ergül, Atilla Özdemiroğlu'nun müziğin birçok farklı dalında sayısız hit esere imza attığını belirterek onu saygı ve minnetle andıklarını ifade etti. Özdemiroğlu, özellikle Sezen Aksu'nun pop müziğindeki başarısında önemli bir rol oynamıştı.

20.04.2024 19:09
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DurakMedya'da yer alan habere göre Türk müziğinin önemli isimlerinden Atilla Özdemiroğlu mezarı başında anıldı. Mezarı başındaki anmaya sanatçının eşi Hepgül Özdemiroğlu, çocukları Lidya Özdemiroğlu, Yaprak Özdemiroğlu, Lara Özdemiroğlu, Sarp Özdemiroğlu ile Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Başkanı ( MESAM ) Recep Ergül ve MESAM üyeleri katıldı.

MESAM Başkanı Recep Ergül "Müziğin birçok farklı dalında sayısız hit esere imza atan Atilla Özdemiroğlu'nu saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

Özdemiroğlu, özellikle pop müziğinin kraliçesi Sezen Aksu'nun birçok şarkısında imzası bulunuyordu.

Kaynak: Magazinkolik

Atilla Özdemiroğlu, Sezen Aksu, Magazin, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Atilla Özdemiroğlu, mezarı başında anıldı - Son Dakika

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