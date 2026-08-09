Atiye 1 saat boyunca sahneye çıkmayınca konseri iptal edildi: Seyirciler büyük tepki gösterdi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde gerçekleştirilen Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'nde konser verecek olan Atiye'nin, önce kendisinin geç kalması, daha sonra da dansçıları gelmeden sahneye çıkmayacağını söylemesi sebebiyle konseri iptal edildi. Alanda saatlerce bekleyen vatandaşlar ise Atiye'ye yuhalayarak büyük tepki gösterdi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 36'ncısı düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'nde sahne alması beklenen Atiye'nin konseri, yaşanan gecikme ve organizasyon krizi nedeniyle iptal edildi. Aylardır hazırlıkları sürdürülen ve yüzlerce kişinin emek verdiği festivalde yaşanan olay, hem organizasyon ekibinin hem de konser için alana gelen binlerce kişinin tepkisine sebep oldu.

Önce kendisi geç kaldı, sonra dansçılarını bekledi

Festival kapsamında sahne alması planlanan Atiye'nin, belirlenen program saatinden yaklaşık 45 dakika sonra sahne alanına geldiği öğrenildi. Konser için uzun süredir hazırlık yapan ekipler ve alanı dolduran vatandaşlar ise uzun süre Atiye'nin sahneye çıkmasını bekledi. Atiye'nin konser alanına gelmesinin ardından, dansçılarının henüz gelmediği belirtildi. Atiye'nin, dansçıları gelmeden sahneye çıkmak istemediğini ifade ederek yaklaşık 20 dakika daha sahne arkasında beklediği belirtildi.

Sahnesi iptal edildi

Yaşanan gecikmelerin ardından programın daha fazla aksamasını istemeyen ekipler tarafından Atiye'nin konseri iptal edildi. Festival programının aksamaması için aylardır çalışan belediye personeli, organizasyon ekipleri ve festivalde görev alan çok sayıda kişi de yaşanan durum sebebiyle mağdur oldu. Saat 21.00'de sahne alması beklenen Atiye, saat 22.00 olmasına rağmen sahneye çıkmayınca konser alanını dolduran binlerce vatandaş tarafından yuhalandı. Atiye'den sonra sahne alması beklenen Sefo'nun konsere başlaması için tezahüratlar yapan binlerce vatandaşlar, Atiye'nin sahneye geç çıkmasına tepki gösterdi.

Konser iptal edilince hastaneye gitti

Öte yandan, Atiye'nin sahnesinin iptal edilmesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne zehirlenme şüphesiyle başvurduğu ve bu sebeple konsere çıkmadığını iddia ettiği öğrenildi. Sahne arkasında çekilen görüntülerde ise Atiye'nin dansçılarının gelmeden sahneye çıkmayacağını söylediği anlar ise kameraya yansıdı.

Atiye'nin konserinin iptal edilmesinin ardından, alanda bulunan ve Atiye'nin ardından sahne alması planlanan Sefo sahneye çıktı. Sahneye çıkan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da yaşanan aksaklıktan dolayı konser alanını dolduran vatandaşlardan özür diledi.