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ATV'den EDHO'nun yapımcısına milyonluk dava - Son Dakika

ATV'den EDHO'nun yapımcısına milyonluk dava

07.01.2022 19:12
ATV'den EDHO'nun yapımcısına milyonluk dava

Fenomen olan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi, başka bir platformda yayınlanacağı haberinden sonra dizinin haklarını elinde bulunduran ATV'den yapım şirketine milyonluk tazminat davası geliyor.

ATV'nin çok izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), yedinci sezonuyla dönmesi beklenirken ani bir final kararı alınmış ve ekranlara veda etmişti. Hayranlarını yıkan haberler sonrası, son günlerde yeni bir gelişme yaşandı. Sevilen dizinin bir dijital platformda farklı bir isimle ve kadrosunda Oktay Kaynarca olmadan devam edeceği gündeme geldi.

Snob Magazin'den Ulaş Aydın'ın özel haberine göre; Oktay Kaynarca'nın başrolünü oynadığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi 200'üncü bölümüyle 26 Ekim Salı akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacağı duyurulmasına rağmen yayınlanmamıştı. ATV'de ekrana gelen fenomen proje, yapım şirketiyle kanal arasında ücret anlaşmazlığı iddiasıyla yayınlanmamıştı. Dizi, Oktay Karnarca olmadan başka bir dijital platformda yayınlanacağı haberlerinden sonra ATV'den, BVB Film Yapım Prodüksiyon A.Ş. ve Bahadır Özdener'e 165 milyon TL'lik dava açacağı iddia edildi.

Konuya ilişkin edinilen bilgiye göre; "EDHO dizisinin bütün haklarının atv'de olduğu, başka bir kanalın veya yapımcının bu diziyi veya bir benzerini her ne isim ve şekilde olursa olsun yapmasının ve yayınlanmasının mümkün olmadığı öğrenildi.

ATV'den EDHO'nun yapımcısına milyonluk dava
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Oktay Kaynarca, Aydın, Ekim, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin ATV'den EDHO'nun yapımcısına milyonluk dava - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: ATV'den EDHO'nun yapımcısına milyonluk dava - Son Dakika
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