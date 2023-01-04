Kar küreme aracının altında kalan dünyaca ünlü oyuncu hakkında sevindiren gelişme! - Son Dakika
Üye Girişi

Kar küreme aracının altında kalan dünyaca ünlü oyuncu hakkında sevindiren gelişme!

04.01.2023 09:27

Evinin yolunu kapatan karı temizlemek isterken kaza geçiren ve durumunun kritik olduğu söylenen ünlü oyuncu Jeremy Renner'dan hastane yatağından paylaşım geldi. Renner'ın yüzündeki derin yara izleri dikkatlerden kaçmadı.

Marvel Sinematik Evreni'nin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner'ın kar kürerken ciddi bir kaza geçirmişti. ilk gelen bilgilerde ünlü oyuncunun kan kaybettiği ve acil olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Durumunun kritik olduğu söylenen ünlü oyuncudan güzel haber geldi.

"ŞİMDİ YAZAMAYACAK KADAR BERBATIM"

51 yaşındaki yıldız oyuncu Instagram hesabından hastane yatağından paylaşım yaptı. Jeremy Renner, "Nazik sözleriniz için hepinize teşekkür ederim. Şimdi yazamayacak kadar berbatım. Ama hepinize sevgilerimi gönderiyorum" dedi. Ünlü oyuncun yüzündeki derin yaralara hayranlarını üzse de paylaşımı herkese rahat bir nefes aldırdı. Paylaşıma Avengers filminin yıldızlarından oyuncuya destek ve geçmiş olsun mesajları geldi.

Kar küreme aracının altında kalan ünlü oyuncu Jeremy Renner'dan haber var

DOKTOR KOMŞUSU İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Çalışır haldeki kar küreme aracından inip, karların arasına dalan Jeremy Renner'ın araç tarafından ezildiği öğrenildi. Doktor komşusunun, çok kan kaybeden ve bacağı ciddi şekilde yaralanan aktöre ilk müdahaleyi yaptığı belirtildi.

Kar küreme aracının altında kalan ünlü oyuncu Jeremy Renner'dan haber var
Kar küreme aracının altında kalan ünlü oyuncu Jeremy Renner'dan haber var
Kar küreme aracının altında kalan ünlü oyuncu Jeremy Renner'dan haber var
YORUMLAR
500
ABD'li ünlü oyuncu Jeremy Renner, kar kürerken yaralandı! Oyuncunun durumunun kritik olduğu açıklandı ABD'li ünlü oyuncu Jeremy Renner, kar kürerken yaralandı! Oyuncunun durumunun kritik olduğu açıklandı

Jeremy Renner, Marvel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kar küreme aracının altında kalan dünyaca ünlü oyuncu hakkında sevindiren gelişme! - Son Dakika


Son Dakika
10:44 Bakan Nebati, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını açıklandı: Peşinat yüzde 10 olacak, alınan konut 5 yıl satılamayacak
10:40 İBB Başkanı İmamoğlu belge paylaştı: AK Partili belediye başkanı arkadaşlarım kusura bakmasınlar
10:21 ABD'den Türkiye-Suriye görüşmesi hakkında ilk yorum: Politikamız değişmedi, desteklemiyoruz
10:21 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çarpıcı gönderme: Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı
10:11 Şahan Gökbakar cevapladı: Milletvekili olmayı düşünüyor musun?
09:53 Ölen minibüsçünün vurulma anları görüntülendi! Tır şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı
09:42 AK Partili Şamil Tayyar: Memur da emekli de maaşlarına yapılan zam sonrası mutlu değil
09:38 Mersin'de 20 yıllık sahte diş hekimi tutuklandı
09:29 Hikayesinin çalıntı olduğu iddia edilmişti! Uraz Kaygılaroğlu, Kadir Doğulu'yu tiye aldı
09:19 Tezgahlarda yerini alan kirazın fiyatı gram altını solladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2023 11:04:08. #1.11#
SON DAKİKA: Kar küreme aracının altında kalan dünyaca ünlü oyuncu hakkında sevindiren gelişme! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement