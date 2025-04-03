Aybüke Pusat'a destek veren Başak Gümülcinelioğlu TRT dizisinden çıkarıldı - Son Dakika
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Aybüke Pusat'a destek veren Başak Gümülcinelioğlu TRT dizisinden çıkarıldı

Aybüke Pusat\'a destek veren Başak Gümülcinelioğlu TRT dizisinden çıkarıldı

Aybüke Pusat, Boran Kuzum ve Furkan Andıç'ın boykota destek vermesinin ardından TRT ve Tabii'deki projelerden çıkarılması sonrasında şimdi de 'Muhabir' dizisinin Duygu'su Başak Gümülcinelioğlu projeden çıkarıldı.

03.04.2025 15:53
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası CHP'nin yaptığı 'boykot çağrısı' kamuoyunda yankı uyandırdı. Oyuncu Aybüke Pusat, yayımladığı boykot çağrısının ardından yer aldığı TRT yapımı Teşkilat dizisinden çıkarıldı. Pusat'a destek mesajı paylaşan Boran Kuzum ve altı senedir aşk yaşadığı Furkan Andıç'ın da rol aldıkları dizi ile bağlantıları kesilmişti.

BİR İSİMLE DAHA YOLLAR AYRILDI

"Muhabir" dizisinde Furkan Andıç'tan sonra Başak Gümülcinelioğlu da kadro dışı bırakıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aybüke Pusat'ın fotoğrafını paylaşarak destek olan Gümülcinelioğlu, Oyuncular Sendikası'nın paylaşımı repost ettiği için işinden oldu. Bu gelişmeler Türkiye'deki televizyon sektörü ve medya dünyası tarafından yakından takip ediliyor.

İMAJINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Bir dönem Yargı'da hayat verdiği 'Neva' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Başak Gümülcinelioğlu yeni projesi için imaj tazelemişti. Saçlarını kısacık kestirip sarıya boyatan güzel oyuncu, son halini 'Yeniden tanışalım. Ben Başak' notu ile paylaşmıştı.

Aybüke Pusat'a destek veren Başak Gümülcinelioğlu TRT dizisinden çıkarıldı

Başak Gümülcinelioğlu, Furkan Andıç, Aybüke Pusat, Boran Kuzum, Magazin, Dizi, Trt, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aybüke Pusat'a destek veren Başak Gümülcinelioğlu TRT dizisinden çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ponçik Pamuk:
    bundan sonra trt bizim için bitmiştir. ödediğim vergiler haram zehir zıkkım olsun 37 42 Yanıtla
  • Ahmet Mert Soylu:
    Af yok. Yol verin gitsin. Hükümete gard alıcaz diye devlete zarar verenlere acımayın 42 35 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    VAY BE BENIM VERGILERIMLE MAAS AL AMA SADECE AKP YAYINLA AKP OLANLAR OYUNCU OLSUN VERİN BENIM ODEDIGIM TRT YE BUTUN VERGILERIMI ! 32 28 Yanıtla
  • Murat KANDAZ:
    Tam isabet kaybolun 13 14 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    vallahi billahi sacmalamakta uzerimize yok. insanlar kendi sahsi hesaplarinda bile bu gibi seylerle karsilasmamali.. siddet, siddete yoneltici ve aleni bolucu orgut vs propagandasi yapmadiklari surece.. insanlarin kendi ozel alani. biraz saygi.. sadece saygi.. 15 12 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    yakında oyuncu bulamayacaksınız bu gidişle. 10 10 Yanıtla
  • jopajopa:
    Az dan az çoktan çok verin yolu gitmek isteyen sıraya girsin 7 4 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Rusya gibi olacağız az kaldı.Rusya'da muhalefet yok Bizde de farklı değil durum muhalefet ve protestocular aç kalsın..Dediğim dedik yanlışta olsa çaldığım düdük misali. 1 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Aybüke Pusat'a destek veren Başak Gümülcinelioğlu TRT dizisinden çıkarıldı - Son Dakika
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