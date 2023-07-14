Aybüke Pusat ve Furkan Andıç çifti ilk defa aynı karede bulundukları bir fotoğraf paylaştı - Son Dakika
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Aybüke Pusat ve Furkan Andıç çifti ilk defa aynı karede bulundukları bir fotoğraf paylaştı

14.07.2023 10:47

2019 yılında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Aybüke Pusat ile Furkan Andıç çifti, dizi projesi dışında ilk kez birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaştı. İkili, bir giyim markası için kamera karşısına geçerek fotoğraflarını paylaştı.

2019 yılında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen ancak bu zamana kadar birçok kez görüntülenmelerine rağmen ilişkileri hakkında konuşmayan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç çifti kural bozdu. Çift, dizi projesi dışında ilk kez birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.

"YILLARDIR BEKLENEN POZ"

Bir giyim markası için kamera karşısına geçen ikili, önce tek fotoğraflarını ardından da ilk kez bir arada bir fotoğraflarını paylaştı. 3,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşım yapan Pusat herhangi bir not yazmazken Furkan Andıç da gül emojisiyle hikayesinde paylaştı. Pusat'ın paylaşımına yorum yapan birçok kullanıcı "Yıllardır beklenen poz geldi" ve "4 yılın sonun fotoğraf gelmesi duygulandırdı" dedi.

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç çifti ilk kez birlikte fotoğraf paylaştı
Aybüke Pusat ve Furkan Andıç çifti ilk kez birlikte fotoğraf paylaştı
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Aybüke Pusat, Furkan Andıç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aybüke Pusat ve Furkan Andıç çifti ilk defa aynı karede bulundukları bir fotoğraf paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aybüke Pusat ve Furkan Andıç çifti ilk defa aynı karede bulundukları bir fotoğraf paylaştı - Son Dakika
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