Aydemir Akbaş'tan skandal sözler: Allah gecinden versin şu an eşim ölse, hemen bir tane 20'lik alırım! Lazımsa neden almayayım? - Son Dakika
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Aydemir Akbaş'tan skandal sözler: Allah gecinden versin şu an eşim ölse, hemen bir tane 20'lik alırım! Lazımsa neden almayayım?

14.06.2022 14:40

Oyuncu Aydemir Akbaş, konuk olduğu canlı yayın programında eşi Beyhan Benek ile ilgili tepki çekecek bir ifadeler kullandı. 86 yaşındaki Akbaş, eşine bir şey olduğu takdirde 20 yaşlarında bir kadınla evlenebileceğini ifade ederek, "Allah gecinden versin şu an Beyhan ölse, hemen bir tane 20'lik alırım. Lazımsa neden almayayım. Nesi yakışmaz? O razıysa… '20' dedim ona takılmayın 30-40 fark etmez…" dedi.

Bu zamana kadar sayısız film ve dizide rol alan Aydemir Akbaş, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. 1964 yılında nikah masasına oturduğu tiyatro oyuncusu Beyhan Benek'le iki kez boşanmış ve üçüncü kez evlenen Akbaş, çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

"EŞİM 'ALDATIRSAN BEN KLASIMDA BİRİ OLSUN' DİYOR"

Evliliğiyle ilgili konuşan usta oyuncu, "Ben yaşlılarla dolaşmadım. Hayatım boyunca da dolaşmam. Hep istiyorum yanımda genç kızlar olsun. Beyhan gibi bir kadınla olduktan sonra başka kadınla olmak hafif kalıyor" dedi. "Eğer Beyhan'la evlenmeseydim nikah masasına oturmak isteyeceğim kişi Nebahat Çehre olurdu" sözlerinin hatırlatılması üzerine sözlerine devam eden Akbaş, "Beyhan'la evlenmeseydim hanımefendi, evine düşkün bir kadın varsa o da Nebahat Çehre'dir dedim. Çok düzgün bir insan. Evini gidip bir gezin! Müze gibi çok temiz, titiz. Ama benim için de Beyhan için de Nebahat Çehre dünyanın en şansız kadınlarından biri... Beyhan bu açıklamalarıma bozulmaz. Eşim bana hep 'erkeksin yaparsın, yapacaksan da ben klasımda biriyle yap' der" ifadelerini kullandı.

Aydemir Akbaş'tan çok konuşulacak sözler: Eşim ölürse 20'lik birini alırım

"BEYHAN ÖLSE 20'LİK ALIRIM"

86 yaşındaki oyuncu, canlı yayındaki sözlerine şöyle devam etti: "Erkek aldatır! Yapmayan erkek mi var? Fırsatını bulacak yapmayacak. Erkeklere güvenmeyin. Biz üç kez evlendik, iki kez boşandık ama ufak sebeplerden. Allah gecinden versin şu an Beyhan ölse, hemen bir tane 20'lik alırım. Lazımsa neden almayayım. Nesi yakışmaz? O razıysa… '20' dedim ona takılmayın 30-40 fark etmez…"

Aydemir Akbaş'tan çok konuşulacak sözler: Eşim ölürse 20'lik birini alırım
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Son Dakika Magazin Aydemir Akbaş'tan skandal sözler: Allah gecinden versin şu an eşim ölse, hemen bir tane 20'lik alırım! Lazımsa neden almayayım? - Son Dakika


Son Dakika
14:40 Aydemir Akbaş'tan skandal sözler: Allah gecinden versin şu an eşim ölse, hemen bir tane 20'lik alırım! Lazımsa neden almayayım?
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