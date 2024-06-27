Aydın Büyükşehir Belediyesi Yaz Konserleri ve Maç Coşkusu

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen yaz konserleri etkinliği ve Çekya- Türkiye arasında oynanan maçın coşkusu birlikte yaşandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 'Yaz Konserleri' etkinlikleri çerçevesinde Kuyucak'ta bir konser gerçekleştirdi. Yoğun ilgi gören konser için ilçe halkı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Yaz etkinliklerini bir gelenek haline getiren Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu kez Kuyucak'ta bir konser düzenledi. Kuyucaklılar, Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Eğitmenlerden Efe Dumancı'nın sahneye çıktığı geceye yoğun ilgi gösterdi. Gecede Türk sanat müziğinden Türk halk müziğine ve pop müziğe kadar geniş bir repertuvar seslendiren Efe Dumancı, Kuyucak Halkının da beğenisini kazandı. Etkinliğin hemen ardından Kuyucaklılar, A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçını da dev ekranda izleyerek galibiyet coşkusuna ortak oldu.

Başkan Doğanca'dan Başkan Çerçioğlu'na teşekkür

Çifte mutluluk yaşadıklarını ifade eden Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, "A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçını ve Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen yaz konserlerini izlemek üzere halkımızla birlikte Cumhuriyet Meydanı'nı doldurduk. Önce muhteşem bir konser, ardından da Milli Takımımızın başarısını hep birlikte izleme mutluluğunu yaşadık. Öncelikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na, Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı ekibine, halkımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik büyük ilgi gördü

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konser ve maç etkinliğine Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Sağlam, CHP Kuyucak İlçe Başkanı Özgür Yöreli, Kadın Kolları Başkanı Özlem Küçük, Gençlik Kolları Başkanı Nuri Can Güzeldağ, Belediye Meclis Üyeleri ve yüzlerce vatandaş katıldı. - AYDIN