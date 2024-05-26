Aydın\'da Chopper Motosiklet Kulübü Başkanı ve öğretmen dünyaevine girdi

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Aydın Türk Chopper Motosiklet Kulübü Başkanı Tolga Kuruüzümcü ve Kocaeli'de beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Ebru Karanlık, hayatlarını birleştirdi. Çiftin düğün töreni, renkli görüntülere sahne oldu.

Düğün töreni öncesinde, çok sayıda motosikletlinin katıldığı bir kortej düzenlendi. Korteje, Aydın Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Farklı şehirlerden gelen motosikletliler, çiftin mutluluğunu paylaşmak için bir araya geldi. Chopper motosikletlerin eşlik ettiği kortej, görsel bir şölen sundu. Tolga Kuruüzümcü ve Ebru Karanlık'ın düğün töreni, Aydın- Denizli Karayolu üzerinde bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Doğa ile iç içe bir ortamda yapılan düğünde, çiftin yakınları ve arkadaşları unutulmaz anlar yaşadı.

Düğüne katılan misafirler, Kuruüzümcü ve Karanlık'a mutluluklar dileyerek, çifte olan desteklerini gösterdi. Özellikle motosiklet kulübü üyeleri, bu özel günde yanlarında olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Mutlulukları gözlerinden okunan Tolga ve Ebru çifti düğün sonrası kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti. - AYDIN