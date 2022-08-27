Sanatçı ruhlu baba Gülpınar'dan dünyaevine giren kızına duygulandıran hediye - Son Dakika
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Sanatçı ruhlu baba Gülpınar'dan dünyaevine giren kızına duygulandıran hediye

27.08.2022 12:55
Sanatçı ruhlu baba Gülpınar'dan dünyaevine giren kızına duygulandıran hediye

Aydın'da yaptığı resimler ve yazıp seslendirdiği eserlerle tanınan Eşref Gülpınar, dünyaevine giren kızı ve damadı için yaptığı yağlı boya porte çalışması ile hem duygulandırdı hem de sevindirdi.

Aydın'da yaptığı resimler ve yazıp seslendirdiği eserlerle tanınan Eşref Gülpınar, dünyaevine giren kızı ve damadı için yaptığı yağlı boya porte çalışması ile hem duygulandırdı hem de sevindirdi.

Aydın'da yaşayan Sevim-Eşref Gülpınar'ın kızı öğretmen Yasemin ile Ceride-Rıfat Sosyal çiftinin oğlu Aziz, düzenlenen düğün töreni ile dünyaevine girdi. Her iki ailenin akrabaları ve dostlarının katıldığı düğün törenine bugüne kadar bir çok ünlünün yağlıboya portresini yapan gelinin babası yerel sanatçı Eşref Gülpınar'ın sürprizi damga vurdu. İlk önce sözü ve bestesi kendisine ait olan 'Aydın İnciri' şarkısını seslendiren Gülpınar ardından kızı ve damadına bir sürprizi olduğunu belirterek sahneye yağlı boya bir tablo ile geldi. Tabloyu şövaleye koyan Gülpınar üzerindeki paketi açarak genç çifte kendi yaptığı ve manzara resminin bulunduğu tabloyu hediye etmek istediğini belirtti. Babasının bu sürprizine şaşıran gelin, "Baba teşekkür ederim ama hediyen bu olamaz" diyerek inanmadı. Bunun üzerine yerel sanatçı Gülpınar tablonun üzerindeki manzara resmini hızlıca sökerek, "Bunu da mı beğenmediniz?" diyerek esprili bir şekilde sordu.

"Baba ve kızın sarılması duygulandırdı"

Ortaya çıkan asıl tabloda yer alan gelin ve damadın yağlı boya çalışmasında kendilerinin yer aldığını gören gelin babasına koşup dakikalarca sarıldı. Baba ve kızın sarılması görenleri duygulandırırken, düğüne katılanlar Gülpınar'ı jestinden dolayı alkışladı. Kızı ve damadına bir ömür boyu mutluluklar dileyen Gülpınar, en mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan misafirlerine de teşekkür etti.

Yağlı boya portre çalışması için Gülpınar'a teşekkür eden Yasemin ve Aziz Soysal da, "Babamız çok esprili ve renkli bir kişiliğe sahip. Düğünümüzde bir farklılığın olacağını az çok tahmin ediyorduk ama bu kadarını da beklemiyorduk. Bu tablo evimizin en güzel yerinde ömrümüzün sonuna kadar asılı olarak kalacak. Çok beğendik" ifadelerini kullandılar. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Gülpınar, Aydın, Baba, Aziz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sanatçı ruhlu baba Gülpınar'dan dünyaevine giren kızına duygulandıran hediye - Son Dakika

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