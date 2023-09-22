Aylar önce evlat edinen Selin Ciğerci sessizliğini bozdu: Bana en çok annelik yakıştı - Son Dakika

Aylar önce evlat edinen Selin Ciğerci sessizliğini bozdu: Bana en çok annelik yakıştı

Aylar önce evlat edinen Selin Ciğerci sessizliğini bozdu: Bana en çok annelik yakıştı
Son Güncelleme: 22.09.2023 10:58

Daha önce iki kez evlenip boşandığı Gökhan Çıra ile taşıyıcı anne yöntemiyle evlatlık edinen Selin Ciğerci ilk kez konuştu. Aylardır kızını gözlerden uzak büyüten Ciğerci, anneliğin kendisine çok yakıştığını söyledi.

Cinsiyet değiştirme süreciyle tanınan Selin Ciğerci, 2 kere Gökhan Çıra ile evlenip boşanmıştı. Evli olduğu dönemde taşıyıcı anne yöntemiyle evlat edinen ikili, aylar önce kızlarına kavuştu. Çıra, kızıyla sık sık paylaşım yaparken Ciğerci de sessizliğini bozarak kızıyla ilk kez fotoğraflarını yayınlayarak duygularından bahsetti.

"BANA HER GÜN BİR ŞEY ÖĞRETEN GÜZEL KIZIM"

Kızına kavuştuktan sonra herhangi bir açıklama ya da paylaşım yapmayan Selin Ciğerci sessizliğini bozdu. 4,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Saadet Selenay adını verdikleri kızıyla pozlarını paylaşan Ciğerci, "Ne yazsam buraya az ama şunu söyleyeyim sevgili hanımlar; gerçekten bu dünyada en çok anne olmayı sevdim, bana her şeyden çok en çok anne olmak yakıştı. Bana her gün bir şey öğreten güzel kızım" ifadelerini kullandı. Ciğerci'nin paylaşımına Ceylan Çapa, Berfu Yenenler, Demet Şener ve Ebru Şallı gibi isimlerden tebrik yorumları geldi.

Öte yandan yeni sevgilisi Eylül Keleş ile evlilik hazırlığı yapan Gökhan Çıra, uzun zamandır Instagram hesabından sık sık kızıyla paylaşımlar yapıyor.

Selin Ciğerci, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aylar önce evlat edinen Selin Ciğerci sessizliğini bozdu: Bana en çok annelik yakıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aylar önce evlat edinen Selin Ciğerci sessizliğini bozdu: Bana en çok annelik yakıştı - Son Dakika
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