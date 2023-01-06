Aynur Aydın'ın sahnede yaptığı harekete tepkiler çığ gibi: Eline ne geçti - Son Dakika
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Aynur Aydın'ın sahnede yaptığı harekete tepkiler çığ gibi: Eline ne geçti

06.01.2023 16:34
Aynur Aydın'ın sahnede yaptığı harekete tepkiler çığ gibi: Eline ne geçti

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın'ın, geçtiğimiz gün sahne aldığı mekanda bir hayranının elinden aldığı sigara kullandığı görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın'ın, geçtiğimiz gün sahne aldığı mekanda bir hayranının elinden aldığı sigara kullandığı görüntüler, sosyal medyayı ikiye böldü.

Sahnede şarkı söylediği sırada, sigara içen hayranını gören Aynur Aydın, hayranının elinden sigarayı alarak kullanmaya başladı. Bu sırada şarkı söylemeye de devam eden Aydın, hem kapalı bir mekanda olmaları hem de ülkedeki salgın hastalıkların yaygın olması sebebiyle tartışma yarattı.

Ünlü şarkıcının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldığı an yüzlerce yorum gelmeye başladı ve Aynur Aydın kısa süre içinde Twitter'da TT olarak sosyal medyayı da ikiye bölmüş oldu.

Bazı kullanıcılar, "Aynur Aydın, Gülşen gibi sanatçılar sadece ahlak bozuyorlar" şeklinde yorum yapıp olaya tepki gösterirken, bazı sosyal medya kullanıcıları da, "Aynur Aydın sahnede tütün mamülü içmiş. Eğer suçsa tüm rockçıları ve rapçileri atın içeri, Haa içmese daha iyi olurdu ama içen ilk kişi değil. Kadın olduğu için mi bu baskı?" şeklindeki yorumlarıyla şarkıcıya destek oldu.

Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika Magazin Aynur Aydın'ın sahnede yaptığı harekete tepkiler çığ gibi: Eline ne geçti - Son Dakika

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