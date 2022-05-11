Ayşegül Coşkun'a Tahran'da Yoğun İlgi - Son Dakika
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Ayşegül Coşkun'a Tahran'da Yoğun İlgi

11.05.2022 22:48
Ayşegül Coşkun'a Tahran'da Yoğun İlgi

İran sinemasında elde ettiği başarıyla adından söz ettiren oyuncu Ayşegül Coşkun, Tahran'da sevgi seline uğradı. İşte detaylar...

'Motreb' filmiyle yakaladığı başarının ardından 'Made İn İran' dizisinde izleyici ile buluşan Ayşegül Coşkun, önceki gün bir alışveriş merkezinin organizasyonunda Tahran'a gitti.

Organizasyon dahilinde hayranlarıyla buluşup sohbet eden oyuncu, hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Kendisi için hazırlanan sahnede kısa bir konuşma yapan Coşkun'un Farsça konuşması dikkat çekti.

Ayşegül Coşkun, Türkiye'de çekilecek yeni projesinin müjdesini de verdi.

Ayşegül Coşkun'a Tahran'da Yoğun İlgi
Ayşegül Coşkun'a Tahran'da Yoğun İlgi

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ayşegül Coşkun'a Tahran'da Yoğun İlgi - Son Dakika


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