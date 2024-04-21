Azerbaycanlı iş insanı, Halil İbrahim Kalaycıoğlu'na son model araba hediye etti - Son Dakika
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Azerbaycanlı iş insanı, Halil İbrahim Kalaycıoğlu'na son model araba hediye etti

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Azerbaycanlı iş insanı Hacı Nuran, Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Zülfikar Ağa rolüyle hafızalara kazınan Halil İbrahim Kalaycıoğlu'na son model bir araba hediye etti.

21.04.2024 10:11  Güncelleme: 10:15
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Yıllar önce yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu'daki Zülfikar Ağa rolünü oynayan Halil İbrahim Kaylaycıoğlu'na Azerbaycanlı bir iş insanı hayranından milyonlarca liralık hediye geldi.

"İKİNCİSİ SİYAH OLSUN"

Rolünden dolayı oyuncuya hayran olan iş insanı Hacı Nuran, İran'da bir araya geldiği ünlü isme Bugatti marka bir son model araç hediye etti. Azerbaycanlı bir iş insanı buluşmada "Bu benim küçük hediyem" diyerek hediyesini takdim ederken ünlü oyuncu da "Bu hediye ile beni mahcup etti. Sağ ol var ol" dedi. Araca binerek poz veren Kalaycıoğlu daha sonra "Bunun bana ikincisini hediye et, ikincisi siyah olsun" diyerek espri yaptı. Halil İbrahim Kalaycıoğlu, o anları Instagram hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi.

Azerbaycanlı iş insanı, Halil İbrahim Kalaycıoğlu'na son model araba hediye etti
Azerbaycanlı iş insanı, Halil İbrahim Kalaycıoğlu'na son model araba hediye etti
Azerbaycanlı iş insanı, Halil İbrahim Kalaycıoğlu'na son model araba hediye etti

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Son Dakika Magazin Azerbaycanlı iş insanı, Halil İbrahim Kalaycıoğlu'na son model araba hediye etti - Son Dakika

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