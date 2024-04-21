Yıllar önce yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu'daki Zülfikar Ağa rolünü oynayan Halil İbrahim Kaylaycıoğlu'na Azerbaycanlı bir iş insanı hayranından milyonlarca liralık hediye geldi.
Rolünden dolayı oyuncuya hayran olan iş insanı Hacı Nuran, İran'da bir araya geldiği ünlü isme Bugatti marka bir son model araç hediye etti. Azerbaycanlı bir iş insanı buluşmada "Bu benim küçük hediyem" diyerek hediyesini takdim ederken ünlü oyuncu da "Bu hediye ile beni mahcup etti. Sağ ol var ol" dedi. Araca binerek poz veren Kalaycıoğlu daha sonra "Bunun bana ikincisini hediye et, ikincisi siyah olsun" diyerek espri yaptı. Halil İbrahim Kalaycıoğlu, o anları Instagram hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi.
Son Dakika › Magazin › Azerbaycanlı iş insanı, Halil İbrahim Kalaycıoğlu'na son model araba hediye etti - Son Dakika
Kadın eleme adaylarına Berna ve Damla'dan sonra Kırmızı Takım'dan bir isim daha katıldı. Nefes kesen mücadele 12-11 Mavi Takım'ın üstünlüğü ile sona erdi. Mavi Takım rahat bir nefes aldı. Berna ile Merve'nin mücadelesinde oyunu kıl payı kaybeden Berna sinir krizi geçirdi. Karşı takımdan Özgür tepki gösterdi. Konsey'de yapılan oylamada Kırmızı Takım'dan en çok oyu alan Aleyna üçüncü gitme adayı oldu. 4. eleme adayı pazartesi günü belli olacak.
Uğur Dündar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Duygu Nebioğlu ve Dilara Gülatan'ın kendisine yönelik iddialarıyla ilgili haberlere yayın yasağı kararı aldırdığını belirtti. Dündar, daha önce yaptığı açıklamada babalık durumunun olmadığının Adli Tıp Kurumu tarafından ispatlandığını söylemişti. Mahkeme tarafından çıkarılan yayın yasağı kararı nedeniyle Dündar, iddiaları ve belgeleri şimdilik açıklamadığını belirtti.
Ünlü şarkıcı Hakan Peker, İYİ Parti çatısı altında Safranbolu Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katıldı ancak kazanamadı. Peker, seçim sürecinden sonra yaptığı açıklamada siyasetin herkesin hakkı olduğunu ve kaybetmekten çekinmediğini belirtti. Aday olduğu takdirde Safranbolu'yu kültür kenti yapmayı hedeflediğini söyleyen Peker, her zaman kazanmanın mümkün olmadığını ifade etti.
Ömer, öğrendiği gerçekle neye uğradığını şaşırır. İpuçları onu doğru yola götürür. Büyük sırrı öğrendiğinde planladığı hamleleri rafa kaldırmak zorunda kalır. Kambur'un elinde zor durumda olan Korkut ve Pehlivan, pes etmeden kurtuluş yolu bulmaya çalışırlar. Hiçbir şeyden haberi olmayan Neslihan'ın, Ömer'e güveni sonsuzdur. Ömer de Neslihan'ın vatanı için babasından bile vazgeçeceğine emindir. Gerçekler ortaya çıktıkça zor kararlar alan Ömer'in amacı bellidir. Karşısındaki kim olursa olsun, önce vatanı için hareket edecektir.
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Yılmaz Morgül'ün Ateşe Düştüm şarkısını taklit ettiği bir video paylaştı. Gökbakar'ın paylaşımına Morgül kahkaha emojileriyle karşılık verdi.
İzel, kendi adlarını verdikleri müzik grubuyla bir döneme damga vuran Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi ile 2022'de yeniden bir araya gelmişti. Ancak grup, bayramda Kıbrıs'ta verdikleri konserin ardından tekrar dağılma kararı aldı. İzel, 'Aramızda Kalmasın' programında yaptığı açıklamada, ayrılığın gerekçesini Ercan'ın tavrıyla ilişkilendirdi ve 'Mutsuzum' diyerek ayrıldığını söyledi.
Müzisyen, besteci ve söz yazarı Attila Özdemiroğlu, vefatının 8'inci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programıyla anıldı. MESAM Başkanı Recep Ergül ve birçok MESAM üyesi sanatçı, Özdemiroğlu'nun ailesi ve yakınları da anma programına katıldı. Türk pop müziği parçaları ve film müzikleriyle tanınan Özdemiroğlu, 20 Nisan 2016'da 73 yaşında hayatını kaybetmişti.
Türk müziğinin önemli isimlerinden Atilla Özdemiroğlu, mezarı başında düzenlenen anma töreniyle saygıyla anıldı. Sanatçının eşi Hepgül Özdemiroğlu, çocukları ve MESAM üyeleri törene katıldı. MESAM Başkanı Recep Ergül, Atilla Özdemiroğlu'nun müziğin birçok farklı dalında sayısız hit esere imza attığını belirterek onu saygı ve minnetle andıklarını ifade etti. Özdemiroğlu, özellikle Sezen Aksu'nun pop müziğindeki başarısında önemli bir rol oynamıştı.
Sakla Beni dizisinde yer alan oyuncu Şeyda Akova Balcıoğlu, Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Balcıoğlu, dizide canlandırdığı 'Afife' karakterini anlattı. Karakterin yaşadığı zorlukları ve hataları anlatan Balcıoğlu, toplumun hatalara tahammülü olmadığını belirtti. Ancak herkesin gençlik döneminde hata yaptığını ve karakteri anlamak gerektiğini vurguladı.
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