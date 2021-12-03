Aziz dizisinde romantik gelişme! Yeni ve güçlü bir aşk doğuyor

Aziz'in yeni bölümünde Efnan, güzel sesiyle herkesi etkisi altına alırken Hatice Ana'nın sözleri dikkat çekiyor. Aziz'in Efnan'ın farkına varacağını düşünen Hatice Ana genç kızı teselli ederken, Aziz ile Efnan arasında yaşanacak gelişmeler büyük bir merak konusu oluyor.

AZİZ'DEN BEKLENMEDİK HAMLE

Aziz'in atölyeyi açması hür yaşamak isteyenlere umut olurken, karşı cephede derin bir korku yaratır. Her şeye rağmen hayallerinin peşinden giden Aziz, yoluna taş koyanlara karşı beklenmedik bir hamle yapar. Dilruba ve Adem cephesinde sular bir türlü durulmaz.

Efnan'ın bildiği sırra ulaşmak isteyen Pierre, ona Aziz'in aşkını vaat eden şaşırtıcı bir teklif sunar. Ümitleri yeşeren Efnan Aziz'in kalbini kazanabilecek mi yoksa er ya da geç bu sevdadan vaz mı geçecektir…

Aziz, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!