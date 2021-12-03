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Aziz dizisinde romantik gelişme! Yeni ve güçlü bir aşk doğuyor - Son Dakika

Aziz dizisinde romantik gelişme! Yeni ve güçlü bir aşk doğuyor

03.12.2021 09:35

Show TV'nin sevilen dizisi Aziz'in heyecanla beklenen yeni bölümünden üçüncü tanıtım geldi. Tanıtımda Efnan'ın türkü söylediği anlar dikkat çekerken, dizide yeni ve güçlü bir aşkın doğuşu da gözlemleniyor.

Aziz'in yeni bölümünde Efnan, güzel sesiyle herkesi etkisi altına alırken Hatice Ana'nın sözleri dikkat çekiyor. Aziz'in Efnan'ın farkına varacağını düşünen Hatice Ana genç kızı teselli ederken, Aziz ile Efnan arasında yaşanacak gelişmeler büyük bir merak konusu oluyor.

AZİZ'DEN BEKLENMEDİK HAMLE

Aziz'in atölyeyi açması hür yaşamak isteyenlere umut olurken, karşı cephede derin bir korku yaratır. Her şeye rağmen hayallerinin peşinden giden Aziz, yoluna taş koyanlara karşı beklenmedik bir hamle yapar. Dilruba ve Adem cephesinde sular bir türlü durulmaz.

Efnan'ın bildiği sırra ulaşmak isteyen Pierre, ona Aziz'in aşkını vaat eden şaşırtıcı bir teklif sunar. Ümitleri yeşeren Efnan Aziz'in kalbini kazanabilecek mi yoksa er ya da geç bu sevdadan vaz mı geçecektir…

Aziz, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!

Aziz dizisinde romantik gelişme! Yeni ve güçlü bir aşk doğuyor

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Aziz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aziz dizisinde romantik gelişme! Yeni ve güçlü bir aşk doğuyor - Son Dakika Magazin


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