Azka Otel sahibine sürpriz doğum günü partisi - Son Dakika
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Azka Otel sahibine sürpriz doğum günü partisi

15.07.2022 16:39
Azka Otel sahibine sürpriz doğum günü partisi

Şarkıcı Hande Dönmez, önceki akşam Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki Azka Otel'de yakın dostu ve aynı zamanda patronu olan Bülent Kaya'ya düzenlenen sürpriz doğum günü partisinde sahne aldı.

Şarkıcı Hande Dönmez, önceki akşam Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki Azka Otel'de yakın dostu ve aynı zamanda patronu olan Bülent Kaya'ya düzenlenen sürpriz doğum günü partisinde sahne aldı.

Azka Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya, yeni yaşını yakın dostları Özlem Yıldız, Sedefhan Oğuz, Açelya Elmas ve Sibel Vatandost ile birlikte kutladı. Düzenlenen sürpriz organizasyonda sahneye çıkan Hande Dönmez, "Bugün çok değer verdiğim yakın dostum, patronum Bülent Kaya'nın doğum gününü kutlarım. 28 yıldır müzik piyasasının içerisindeyim müziğe bu kadar destek veren, sanatçının bu kadar yanında duran bir insan görmedim onunla birlikte çalıştığım için çok mutluyum" diyerek Kaya'ya övgü dolu sözlerde bulundu. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Bülent Kaya, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Azka Otel sahibine sürpriz doğum günü partisi - Son Dakika

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