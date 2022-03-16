Baba dizisi dün akşam yayınlandı! İşte son bölümde yaşananlar - Son Dakika
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Baba dizisi dün akşam yayınlandı! İşte son bölümde yaşananlar

16.03.2022 11:20
Baba dizisi dün akşam yayınlandı! İşte son bölümde yaşananlar

Baba dizisi 5. Bölümüyle Show TV ekranlarında yerini aldı. Baba dizisinin yeni bölümünde Resmiye ismi Saruhanlılar arasında gerilimi artırdı. Büşra ve Ahmet'in ayrılığını engellemeye çalışan Kadir'in mücadelesi de yeni bölümde dikkat çeken konular arasında yer aldı.

Baba'nın 5. Bölümünde; Kadir, İlhan'a olan borçlarını ödemek için çare ararken, Emin'le ilgili bir sırrı öğrenir. Saruhanlı ailesini köşeye sıkıştıran İlhan'ın hedefinde bu kez Kadir vardır. Büşra, İlhan'dan kaçmaya çalışırken büyük bir sürprizle karşılaşır. Kadircan ve Zeynep evden dışarı adım attıklarında kendilerini büyük bir belanın içinde bulurlar. Servet, hem Kadir hem Kübra ile sınanınca zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Kadir ile Emin bir kez daha karşı karşıya gelir ve evde kıyametler kopar. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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Baba dizisi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Baba dizisi dün akşam yayınlandı! İşte son bölümde yaşananlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Baba dizisi dün akşam yayınlandı! İşte son bölümde yaşananlar - Son Dakika
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