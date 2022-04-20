Baba dizisinde dün akşam neler oldu? Emin ve Servet'in yüzleşmesinde neler yaşandı? - Son Dakika

Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Özge Yağız ve Haluk Bilginer'in rol aldığı Baba dizisinde dün akşam İlhan'ın Büşra'ya evlilik teklif etmesi sonrası Büşra Emin ile yüzleşmek istedi.

BABA DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Uğur'un köşke gelmesiyle birlikte evde bütün dengeler bir anda bozulur. Emin'in yokluğunda evi ve şirketi toparlamaya çalışan Kadir için işler iyice çıkmaza girer. Kadircan'ın ilgisini üstünde tutmaya çalışan Cansu, sürpriz bir hamle yapar. İlhan'ın evlilik teklifinden sonra Emin'le yüzleşen Büşra çok zor bir karar almak zorunda kalır. Büşra'ya olan aşkını ispat etmek için kararlı olan İlhan en büyük kozunu oynar. Servet'le ilgili şok edici bir gerçekle yüzleşen Emin soluğu oğlunun karşısında alır.