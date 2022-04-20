Baba dizisinde dün akşam neler oldu? Emin ve Servet'in yüzleşmesinde neler yaşandı? - Son Dakika
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Baba dizisinde dün akşam neler oldu? Emin ve Servet'in yüzleşmesinde neler yaşandı?

20.04.2022 09:27
Baba dizisinde dün akşam neler oldu? Emin ve Servet'in yüzleşmesinde neler yaşandı?

Dün akşam 10. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Baba dizisinde Servet Emin ile yüzleşti. Emin duydukları karşısında büyük hayal kırıklığına uğrasa da diğer çocukları için ayakta kalmak zorundadır.

Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Özge Yağız ve Haluk Bilginer'in rol aldığı Baba dizisinde dün akşam İlhan'ın Büşra'ya evlilik teklif etmesi sonrası Büşra Emin ile yüzleşmek istedi.

BABA DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Uğur'un köşke gelmesiyle birlikte evde bütün dengeler bir anda bozulur. Emin'in yokluğunda evi ve şirketi toparlamaya çalışan Kadir için işler iyice çıkmaza girer. Kadircan'ın ilgisini üstünde tutmaya çalışan Cansu, sürpriz bir hamle yapar. İlhan'ın evlilik teklifinden sonra Emin'le yüzleşen Büşra çok zor bir karar almak zorunda kalır. Büşra'ya olan aşkını ispat etmek için kararlı olan İlhan en büyük kozunu oynar. Servet'le ilgili şok edici bir gerçekle yüzleşen Emin soluğu oğlunun karşısında alır.

Baba dizisinde dün akşam neler oldu? Emin ve Servet'in yüzleşmesinde neler yaşandı?
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Tolga Sarıtaş, Özge Yağız, Show Tv, Baba, Magazin, Son Dakika

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