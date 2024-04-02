Bahar Mevsimi Sağlık Sorunları ve Önlemler

Havaların ısınması ve doğanın yeniden canlanmasıyla birlikte, bahar mevsimi bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor.
Dr. Barış Doğukan Işıkoğlu, bu dönemde en sık rastlanan sağlık sorunlarının başında alerjik reaksiyonların geldiğini kaydetti.
Alerjik rinit, yani halk arasında bilinen adıyla 'saman nezlesi', alerjik konjonktivit ve alerjik astım gibi durumların baharın gelmesiyle birlikte artış gösterdiğini vurgulayan Işıkoğlu, "Çimen, polen ve ağaç tozlaşması gibi alerjenlerle karşılaşmak bu dönemde kaçınılmaz olabiliyor." şeklinde açıklama yaptı.
Alerjenlerden mümkün olduğunca uzak durulması gerek"
Bahar alerjilerinin hapşırık krizleri, burun akıntısı veya tıkanıklığı, göz ve burunda yanma veya kaşıntı, ciltte kızarık şişlikler ve nefeste daralma gibi belirtilerle kendini gösterdiğini belirten Dr. Işıkoğlu, önlem olarak, alerjenlerden mümkün olduğunca uzak durulması gerektiğini ifade etti.
Ev ve araçlar iyi havalandırılmalı
Dr. Işıkoğlu, ev ve araçların iyi havalandırılması, yoğun alerjen bulunan alanlarda maske kullanımı ve gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirilmesini önerdi.
Ayrıca, Işıkoğlu burun yıkama ve uygun tedavilerin önemine de değindi.
Bağışıklık sistemini desteklemek için alınacak önlemler
Mevsim geçişlerinin özellikle sıcaklık değişimlerinin hızlı yaşandığı dönemlerde, üst solunum yolu enfeksiyonlarının artışına neden olabildiğini söyleyen Işıkoğlu, C vitamini alımı, yeterli su tüketimi ve omega-3 kaynaklarına yönelmenin bağışıklık sistemini desteklemek için önemli olduğunu belirtti.
Bahar yorgunluğuna dikkat
Baharın getirdiği metabolizma hızındaki değişiklikler nedeniyle bazı kişilerde bahar yorgunluğu yaşanabileceğine de dikkat çeken Işıkoğlu, bu durumda sebze ve meyve ağırlıklı beslenme, yeterli su tüketimi ve stres yönetiminin önemli olduğunu kaydetti.
Az ve sık yemek, bol su tüketmek
Bahar aylarında mide ve bağırsak hastalıklarının da sıklığının arttığını ifade eden Işıkoğlu, az ve sık yemek, bol sıvı tüketimi ve yatmadan önce yemek yememek gibi önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.
Dengeli beslenme
Bahar döneminde karşılaşılabilecek sağlık sorunlarına karşı alınabilecek önlemleri paylaşarak yaşam tarzı düzenlemeleri, stres yönetimi, dengeli beslenme, spor yapma ve bağışıklık sistemini desteklemenin önemini vurgulayan Dr. Işıkoğlu, şikayetlerin uzaması veya genel değişimlerle kontrol altına alınamaması durumunda doktora başvurmanın önemini de hatırlattı.
Bahar hastalıklarına karşı önlem:
-Alerjenlerden mümkün olduğunca uzak durulması gerek
-Ev ve araçların iyi havalandırılmalı
-Yoğun alerjen bulunan alanlarda maske kullanılmalı
-C vitamini alınmalı
-Yeterli su tüketilmeli
-Omega-3 kaynaklarına yönelinmeli
-Sebze ve meyve ağırlıklı beslenilmeli
-Yeterli su tüketilmeli
- Stres yönetimi yapılmalı
-Az ve sık yemek yenmeli
-Bol sıvı tüketilmeli
-Yatmadan önce yemek yememeli
-Dengeli beslenmeli
-Spor yapmalı
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