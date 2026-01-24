Bakmayın 56 yaşında olduğuna! Jennifer Lopez son pozuyla gençlere taş çıkartır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Bakmayın 56 yaşında olduğuna! Jennifer Lopez son pozuyla gençlere taş çıkartır

Bakmayın 56 yaşında olduğuna! Jennifer Lopez son pozuyla gençlere taş çıkartır
24.01.2026 19:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Jennifer Lopez, fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı. 56 yaşında olmasına rağmen fit haliyle dikkat çeken Lopez'in bir dergiye verdiği poz olay oldu.

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçerek fit vücuduyla bir kez daha tüm bakışları üzerine topladı. 56 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle dikkat çeken Lopez, sosyal medyada ve magazin dünyasında kısa sürede "zamansız güzellik" yorumlarının odağı haline geldi.

SON POZUYLA GÖZ DOLDURDU

Ünlü sanatçının bu çarpıcı görüntüsü, disiplinli spor rutini ve katı beslenme alışkanlıklarının bir kanıtı olarak nitelendirildi.

Bakmayın 56 yaşında olduğuna! Jennifer Lopez son pozuyla gençlere taş çıkartır

Paylaşılan fotoğraf binlerce beğeni toplarken, takipçileri Lopez'in yaş almayan enerjisini ve formda kalma azmini övgü dolu yorumlarla karşıladı.

Jennifer Lopez, Magazin, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bakmayın 56 yaşında olduğuna! Jennifer Lopez son pozuyla gençlere taş çıkartır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
Mezarlıktaki poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı Mezarlıktaki poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı
Musk ABD siyasetinde yeniden sahnede, ara seçimlerde Cumhuriyetçiler destekliyor Musk ABD siyasetinde yeniden sahnede, ara seçimlerde Cumhuriyetçiler destekliyor
Bakan Fidan: İsrail’in İran’a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
Otomobil bariyere saplandı Yara almadan kurtuldu Otomobil bariyere saplandı! Yara almadan kurtuldu
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması Tutuklama kararı var İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var

21:28
DEM heyeti, Öcalan’ın Bahçeli’ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş
DEM heyeti, Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş
20:36
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekledi
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi
20:14
Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasında sezonun en erken golü atıldı
Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasında sezonun en erken golü atıldı
20:05
Fatma Girik’e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı
Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı
20:04
Suriye’de YPG’ye verilen 4 günlük süre doldu
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu
19:01
Canlı anlatım: Maçta gol yağmuru
Canlı anlatım: Maçta gol yağmuru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 21:40:25. #7.11#
SON DAKİKA: Bakmayın 56 yaşında olduğuna! Jennifer Lopez son pozuyla gençlere taş çıkartır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.