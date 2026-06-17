Balıkesir'de Sanat Gecesi - Son Dakika
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Balıkesir'de Sanat Gecesi

Balıkesir\'de Sanat Gecesi
17.06.2026 10:05
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Maarif Orkestrası, sanatın evrensel dilini öğretmenlerle buluşturdu, izleyiciler coşkuyla alkışladı.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu, sanatseverlere unutulmaz bir kültür ve sanat gecesi yaşattı.

Öğretmenlerin yalnızca sınıflarda değil, sanatın evrensel diliyle de topluma ilham verdiğini gösteren özel program, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Programa, Vali İsmail Ustaoğlu, il protokolü üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı. Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği gece, izleyicileri Yeşilçam'ın unutulmaz ezgilerinden günümüzün sevilen eserlerine uzanan duygu dolu bir müzik yolculuğuna çıkardı.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hayata geçirilen Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu Projesi, 2024 yılında 110 öğretmenle başlamış; bugün 51 farklı ilde 5 binin üzerinde öğretmenin yer aldığı büyük bir sanat hareketine dönüşmüştür. Bu anlamlı proje kapsamında kurulan Balıkesir Maarif Orkestrası'nda Şef Aydın Bozkurt ve farklı branşlardan 44 öğretmen görev alarak kültürel değerlerin sanat yoluyla yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunmaktadır.

Gecenin repertuvarında Türk müziğinin hafızalarda yer etmiş seçkin eserleri seslendirildi. Farklı dönemlere ait melodilerin bir araya geldiği konser, dinleyicilerden tam not aldı.

Öğretmenlerin sahnedeki başarılı performansları, eğitimin yalnızca akademik gelişimden ibaret olmadığını; sanat, kültür ve estetik değerlerle bütünleştiğinde çok daha güçlü bir anlam kazandığını bir kez daha ortaya koydu. Program boyunca duygu dolu anlar yaşayan izleyiciler, eserlerin ardından sanatçı öğretmenleri uzun süre ayakta alkışladı.

Konser sonunda sahneye çıkarak topluluk üyelerini tebrik eden Vali İsmail Ustaoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, bu anlamlı organizasyonda emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür ederek, kültür ve sanatın toplumun ortak değerlerini güçlendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade etti.

Geçmişten geleceğe uzanan bu anlamlı yolculukta, Balıkesir Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu; notaların birleştirici gücüyle gönüllere dokunarak iz bırakan bir geceye imza attı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Balıkesir'de Sanat Gecesi - Son Dakika

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