Balıkesir Milli Kuvvetler Caddesi Hafta Sonları Trafiğe Kapatıldı - Son Dakika
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Balıkesir Milli Kuvvetler Caddesi Hafta Sonları Trafiğe Kapatıldı

Balıkesir Milli Kuvvetler Caddesi Hafta Sonları Trafiğe Kapatıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yüzde 67,8 evet sonucuna dayanarak Milli Kuvvetler Caddesi'ni hafta sonları trafiğe kapattı. Caddede düzenlenen konserler vatandaşların beğenisini kazandı.

12.08.2024 11:56  Güncelleme: 11:58
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Göreve geldiği ilk ayda Balıkesir'in yaya kullanımı en işlek caddelerinden biri olan Milli Kuvvetler'in hafta sonlarında trafiğe kapanması konusunda saha çalışması yaptıran Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yüzde 67,8 evet sonucundan yola çıkarak 21 Temmuz Pazar gününden itibaren caddeyi hafta sonları trafiğe kapattı. Hafta sonu akşamları caddede düzenlenen konserler, vatandaşların beğenisini kazandı.

Balıkesir'i her geçen gün daha huzurlu ve güvenli hale getirerek daha yaşanılabilir bir kent yapma gayretiyle hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, göreve geldiğinde ilk talimatlarından biri olarak Milli Kuvvetler Caddesi'nin hafta sonları trafiğe kapatılması konusunda saha çalışması yaptırdı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi tarafından Nisan ayının sonunda tamamlanan anket çalışması kapsamında caddede bulunan esnaf ve vatandaşlarla görüşmeler yapıldı.

233 esnaf ve vatandaşla anket yapıldı

Yapılan ziyaretler sonucunda; 90'ı esnaf, 143'ü vatandaş olmak üzere toplamda 233 kişiyle anket çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi; elde edilen verilerin nitel ve nicel analiz sonuçlarıyla gözlem raporları doğrultusunda Milli Kuvvetler Caddesi'ni, hafta sonları 11.00-23.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatarak vatandaşların rahatça ve güvenle alışveriş yapmalarını sağladı.

Katılımcıların yüzde 67,8'İ evet dedi

Anket sonuçlarına göre; katılımcıların yüzde 67,8'i Milli Kuvvetler Caddesi'nin trafiğe kapatılmasını isterken yüzde 32,2'si kapatılmasını istemediğini belirtti. "Caddenin trafiğe kapatılmasının şehir ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna ise; yüzde 62,7'si evet cevabı verirken yüzde 37,3'ü hayır cevabı verdi. "Caddenin trafiğe kapatılmasının şehir hayatına hareketlik katacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna ise; yüzde 63,5'i evet, yüzde 36,5'i ise hayır dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Balıkesir Milli Kuvvetler Caddesi Hafta Sonları Trafiğe Kapatıldı - Son Dakika

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