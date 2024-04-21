Balıkesir Türk Müziği Korosu Otizimli Bireyleri Destekleme Vakfı İle Konser Verdi

Balıkesir Türk Müziği Korosu'nun Otizimli Bireyleri Destekleme Vakfı işbirliği ile gerçekleştirdiği konserde, Selahattin Altınbaş'ın ölümsüz eserleri kulakların pasını sildi.
Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde; İlimiz Susurluk İlçesi doğumlu olan ünlü bestekar Selahattin Altınbaş'ın eserleri sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Berk Ersöz'ün sunumuyla gerçekleşirilen konserin açılışında Obidev'den eğitim alan mehtar takımı salında coşkulu anlar yaşattı. Gösterinin ardından konserin ilk bölümünde Balıkesir Türk Müziği Korosu'nun, Sanat Yönetmeni Koro Şefi Atik Sahil'in yönetiminde seslendirdiği şarkılar büyük alkış aldı. Konserin ikinci bölümünde ise TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatçısı Tuğçe Pala konuk oldu.
Konserin açılış konuşmasını yapan Balıkesir Musiki Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nilgül Bulca'nın ardından Balıkesir Otizmli Bireyleri Destekleme Derneği Başkanı Fatma Tabanlı, otizimli bireyler yararına gerçekleştirilen konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
Balıkesir Musiki Derneği Onursal Başkanı Levent Tellioğlu ve Balıkesir Musiki Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nilgül Bulca'nın da yer aldığı Balıkesir Türk Müziği Korosu Konserine Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Altıeylül Belediye Başkan Vekili İsmail Baha Torun ve çok sayıda sanatsever katıldı. - BALIKESİR
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