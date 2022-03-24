Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 24. bölümüyle bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Gabriel ölecek mi? - Son Dakika
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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 24. bölümüyle bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Gabriel ölecek mi?

24.03.2022 15:11

Her Perşembe TRT 1 ekranlarında yayınlanan, başrollerini Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Aslantepe, Pelin Akil gibi isimlerin paylaştığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam seyirci karşısında olacak. Hızır Reis, Oruç'u öldürmeye hazırlanan Gabriel'i boynuna dayadığı kılıcıyla durdurmayı başarmıştı.

Her Perşembe günü ekranlara gelen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi. Dizinin sevenleri her hafta Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nı ilgiyle takip ediyor. Oruç Reis ve Hızır Reis'in denizlerdeki mücadelesi heyecanla seyrediliyor.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 24. bölümüyle bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Gabriel ölecek mi?

BARBAROSLAR 24. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Piri Reis ve leventlerle beraber gizlice Modon'a giren Hızır Reis, Oruç'u öldürmeye hazırlanan Gabriel'i boynuna dayadığı kılıcıyla durdurmayı başarmıştı. "Gabriel ölecek mi" sorusu bu akşam yanıt bulacak. Oruç'un öldürüleceğini bilmesine rağmen Şehzade Korkud'dan aldığı yardım filolarıyla Levitha Adası'nda bir bombardıman başlatan Mesih Paşa'yı kim, nasıl durduracak?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 24. bölümüyle bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Gabriel ölecek mi?

Meryem içlerindeki hainin Şahsenem olduğuna ilişkin şüphesini Hızır ile paylaşmıştı. Şahsenem, Hızır ile yakınlaşmasına engel olan Meryem'e zarar verecek. Hızır ve leventlerinin Modon'a gideceğini öğrenen Şahbaz, bu bilgiyi Gabriel'e ulaştıracağı sırada Şahin ve askerleri tarafından engellenmişti. Gabriel ile ittifak kurduğu şüphesiyle mekanında esir alınan Şahbaz kurtulabilecek mi?

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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 24. bölümüyle bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Gabriel ölecek mi? - Son Dakika


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