Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde dün akşam neler oldu? Oruç Reis hangi düşmanıyla burun buruna geldi? - Son Dakika
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Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde dün akşam neler oldu? Oruç Reis hangi düşmanıyla burun buruna geldi?

25.02.2022 09:10
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde dün akşam neler oldu? Oruç Reis hangi düşmanıyla burun buruna geldi?

Dün akşam TRT 1 ekranlarında 21. bölümüyle ekrana gelen Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda verdikleri çetin mücadeleler neticesinde Kalimnos Kalesi'ne girmeyi başaran Baba Oruç, düşmanıyla mücadele etmek zorundadır.

Başrollerinde Engin Aştan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe ve Pelin Akil gibi isimlerin yer aldığı dönem dizisinde Ağabeyi Pietro tarafından şuuru zehirlenerek kalede alıkonulan Meryem gerçeği görmeyi başarmış ve gizlice bir plan kurarak Hızır ve Oruç Reis'in kaleye girmesine yardım etmişti.

BARBAROSLAR DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Kalimnos'u alan Barbaros kardeşler, Akdeniz'i yurt edinebilecekler mi?

Davaları yolunda bir ölüm kalım savaşı içine düşen Barbaros kardeşleri yeni bölümde neler bekliyor: Verdikleri çetin mücadeleler neticesinde Kalimnos Kalesi'ne girmeyi başaran Baba Oruç, Hızır Reis ve leventleri Pietro'yu öldürerek kaleyi fethetmiş ve Osmanlı sancağını asmıştı. Askerleriyle taarruza verdiği destekte şehri alan Mesih Paşa ise Kalimnos fethinin serdarı olarak Oruç Reis'i saymıştı. Kalimnos'u kendilerine yurt edinecek Barbaros kardeşleri neler beklemektedir? Davaları yolunda Akdeniz'i bir Türk yurdu haline getirmeyi amaçlayan Oruç ve Hızır Reis'in karşısına geçmişten gelen hangi düşmanlar çıkacaktır?

Ağabeyi Pietro tarafından şuuru zehirlenerek kalede alıkonulan Meryem gerçeği görmeyi başarmış ve gizlice bir plan kurarak Hızır ve Oruç Reis'in kaleye girmesine yardım etmişti. Davasına ve sevdiklerine yeniden kavuşan Meryem ile Hızır'ın arasında neler yaşanacaktır?

Hayatını kardeşi Martin'i bulmaya adayan Isabel, onun Pietro için çalışan bir casus olduğunu öğrenerek Kalimnos fethine gelmiş ve düştüğü çukurdan kurtulması için yardım elini uzatmıştı. Martin ise Pietro'ya duyduğu bağlılıkla ablasının yardım çağrısını reddederek intihar etmişti. Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır? Oruç Reis ile Isabel arasındaki ilişki nasıl olacaktır?

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Son Dakika Magazin Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde dün akşam neler oldu? Oruç Reis hangi düşmanıyla burun buruna geldi? - Son Dakika


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