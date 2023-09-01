Barbie akımına uyarak tepeden tırnağa pembe giyinen Berdan Mardini alay konusu oldu - Son Dakika

Barbie akımına uyarak tepeden tırnağa pembe giyinen Berdan Mardini alay konusu oldu

Son Güncelleme: 01.09.2023 10:40

Ünlü türkücü Berdan Mardini, dünyayı kasıp kavuran Barbie akımına uydu. Baştan aşağı pembe giyinen Mardini ''Ben seviyorum, yakışmış bence'' notunu düştü. Gelen eleştiriler sonrası ünlü türkücünün paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

Son dönemin çok konuşulan isimlerinden olan Berdan Mardini, Barbie akımına uyarak baştan aşağı pembe giyindi. Mardini "Ben seviyorum, yakışmış bence" notunu düşerken, paylaşımını yorumlara kapatması dikkat çekti.

"BEN SEVİYORUM, YAKIŞMIŞ BENCE"

Şarkılarından çok son dönemde değiştirdiği sitiliyle konuşulan Berdan Mardini, Barbie akımına sonradan dahil oldu. Tepeden tırnağa pembe giyinen Mardini, pozlarını sosyal medya hesabından "Ben seviyorum, yakışmış bence" notuyla paylaştı.

Barbie akımına uyarak tepede tırnağa pembe giyinen Berdan Mardini alay konusu oldu

PAYLAŞIMINI YORUMLARA KAPATTI

Berdan Mardini'nin pembe takım elbisesiyle verdiği pozlar kısa sürede gündem oldu. Paylaşımını bir süre sonra yorumlara kapatan Mardini'ye "Barbie evde ağlıyor", "Gözlerim kanadı", "Sen türkücüsün kendine gel" gibi yorumlar yapıldı.

Barbie akımına uyarak tepede tırnağa pembe giyinen Berdan Mardini alay konusu oldu
Barbie akımına uyarak tepede tırnağa pembe giyinen Berdan Mardini alay konusu oldu
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Magazin

Berdan Mardini, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Barbie akımına uyarak tepeden tırnağa pembe giyinen Berdan Mardini alay konusu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barbie akımına uyarak tepeden tırnağa pembe giyinen Berdan Mardini alay konusu oldu - Son Dakika
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