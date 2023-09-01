Barbie akımına uyarak tepeden tırnağa pembe giyinen Berdan Mardini alay konusu oldu

Son dönemin çok konuşulan isimlerinden olan Berdan Mardini, Barbie akımına uyarak baştan aşağı pembe giyindi. Mardini "Ben seviyorum, yakışmış bence" notunu düşerken, paylaşımını yorumlara kapatması dikkat çekti.

"BEN SEVİYORUM, YAKIŞMIŞ BENCE"

Şarkılarından çok son dönemde değiştirdiği sitiliyle konuşulan Berdan Mardini, Barbie akımına sonradan dahil oldu. Tepeden tırnağa pembe giyinen Mardini, pozlarını sosyal medya hesabından "Ben seviyorum, yakışmış bence" notuyla paylaştı.

PAYLAŞIMINI YORUMLARA KAPATTI

Berdan Mardini'nin pembe takım elbisesiyle verdiği pozlar kısa sürede gündem oldu. Paylaşımını bir süre sonra yorumlara kapatan Mardini'ye "Barbie evde ağlıyor", "Gözlerim kanadı", "Sen türkücüsün kendine gel" gibi yorumlar yapıldı.