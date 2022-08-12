İhanetin Ardından Flaş İddia! Öğrenciyle Birlikte...

İspanyol basını, birliktelikleriyle sık sık gündeme gelen Shakira ile Gerrard Pique'nin ayrılma aşamasına geldiğini yazdı. Nedeni ise Pique'nin Shakira'yı aldatması.

GAVİ'NİN ANNESİ İLE BASILDI!

İspanyol El Periodico'nun çarpıcı iddiasına göre; Pique, 17 yaşındaki takım arkadaşı Gavi'nin annesi ile ilişkiye girdiği sırada, Shakira tarafından basıldı.

Pique 'Ben masumum' diyerek kendisini savunsa da, Kolombiyalı şarkıcı buna inanmadı.

PİQUE'YE GENÇ SEVGİLİSİ

İhanet iddiasının ardından İspanyol basını yeni bir iddia ortaya attı

Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın (45) iki ay önce ayrıldığı İspanyol futbolcu Gerard Pique'nin yeni sevgilisi magazin gündemini salladı.

DAVETTE TANIŞTILAR

Pique'nin halkla ilişkiler bölümü öğrencisi Clara Chia Marti (23) ile birlikte olduğu öne sürüldü. Marti'nin Pique ile etkinliklerinde görev aldığı Kosmos şirketinin bir davetinde tanıştığı iddia ediliyor.

Shakira ile Pique'nin 11 yıllık birlikteliğinin ihanet nedeniyle bittiği söylenmişti.

GERARD PİQUE KİMDİR?

Gerard Pique Bernabeu (d. 2 Şubat 1987, Barselona), defans mevkiinde forma giyen İspanyol futbolcudur. La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giymektedir. Piqué, dünyanın en iyi savunucularından biri olarak kabul edilir.

GERARD PİQUE'NİN SEVGİLİSİ CLARA CHİA MARTİ KİMDİR?

Gérard Pique'nin yeni sevgilisinin Clara Chia Marti 23 yaşındadır.

Pique'nin şirketinde çalıştığı öğrenilen genç kadının halkla ilişkiler öğrencisi olduğu öğrenildi.