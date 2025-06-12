Barış Manço'nun Otomobili Beylikdüzü'nde Sergileniyor - Son Dakika
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Barış Manço'nun Otomobili Beylikdüzü'nde Sergileniyor

Barış Manço\'nun Otomobili Beylikdüzü\'nde Sergileniyor
12.06.2025 16:22
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Barış Manço'nun 1991 model otomobili, Beylikdüzü'nde sevenleriyle buluştu. Ziyaretler 14 Haziran'a kadar.

TÜRK müziğinin önemli isimlerinden Barış Manço'nun Belçika'da yaşadığı sırada kullandığı 1991 model otomobil, Beylikdüzü'ndeki bir AVM'de sevenleriyle buluştu. Barış Manço'nun sevenleri 14 Haziran'a kadar aracı ziyaret edebilecek. Serginin lansmanına katılan Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, "Bu babamın otomobili değil bu Barış Manço'nun otomobili ben de onun evladı değil evlatlarından biriyim. Bunu öğrendiğim için ve bunu kabul için bugün bu aracı sevenleriyle buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.

Türk müziğin unutulmaz ismi Barış Manço'nun Belçika'da yaşadığı sırada kullandığı 1991 model kırmızı spor otomobil, restore edildikten sonra Türkiye'de ilk kez Beylikdüzü'ndeki bir AVM'de sergilenmeye başladı. Araç, ünlü sanatçının oğlu Doğukan Manço'nun girişimleriyle yeniden Türkiye'ye getirildi. Doğukan Manço, babasının otomobilinin restorasyon ve tasarım yenileme süreçlerini de kendisi üstlendi. Barış Manço'nun 'Efsane yol arkadaşı' olarak da anılan araç, Belçika'nın Liege kentindeki sel felaketinde eski bir depoda kaldıktan sonra yıllarca bulunamamıştı.

'2 SENEDİR TÜRKİYE'YE GETİRMEK İÇİN UĞRAŞIYORDUK'

Babası Barış Manço'yu yeni nesillere taşımaya devam edeceğini vurgulayan Doğukan Manço, "Gurur verici bir gün. 2 senedir bu aracı Türkiye'ye getirmek için uğraşıyoruz. Sonunda başardık. Tabii ki bunu Barış Manço severlerle başardık. Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle, lojistik firmanın desteğiyle, aynı zamanda bu aracın markasının Türkiye distribütörünün desteğiyle. Bu aracı sel baskınından aldık. Kullanılmaz hale gelmiş bir aracı, fabrika kondisyonu ve bugünkü haline kadar getirdik. Bugün bu mutluluğu Barış Manço severlerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. İyi ki varsınız. Hep birlikte Barış Manço'yu yeni nesillere taşımaya devam ediyoruz. Çünkü Barış Manço en başından beri milli değerimiz, Türkiye'nin gururu. Şahsi duygularım sorulursa, tabii ki de içim buruk. Neticede, her şeyden önce babamın otomobili. Ama öte yandan biz sevgiyi paylaşmasını öyle öğrendik ki, 'Hayır bu babamın otomobili değil. Bu Barış Manço'nun otomobili. Ben de onun evladı değil, evlatlarından biriyim' diyebiliyorum. Bunu öğrendiğim için ve bunu kabul ettiğim için bugün bu aracı sevenleriyle buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Barış Manço'nun Otomobili Beylikdüzü'nde Sergileniyor - Son Dakika

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