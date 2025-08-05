BARÜ Rektörü Akkaya, Eğitim Atlası\'na Katıldı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan "Eğitim Atlası" programına katılarak üniversitenin sunduğu imkanları aday öğrencilere anlattı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Akit TV'de "Eğitim Atlası" programının canlı yayın konuğu oldu. Murat Şahin'in sunuculuğunu yaptığı programda soruları cevaplayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, BARÜ'nün yeni açılan programları başta olmak üzere sunulan imkanlar hakkında bilgi verdi.

Rektör Akkaya, BARÜ'nün fiziki altyapısı, eğitim-öğretim programları, yurt dışı eğitim ve staj imkanları, çift ana dal ve yan dal uygulamaları, akredite olan programlar gibi birçok farklı konu hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

BARÜ'nün eğitim-öğretim çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası sıralamalarda üst sıralarda yer aldığını ifade eden Rektör Akkaya, "Genç bir yükseköğretim kurumu olarak uluslararası sıralamalardaki başarı ivmemiz yükselmeye devam ediyor. Dünyanın en bilinen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) '2025 Dünya Üniversite Sıralaması' verilerine göre 'Araştırma Kalitesi' kategorisinde dünyada 455'inci, Türkiye'de 2'nci sırada yer aldık. Alan sıralamalarında ise Araştırma Kalitesi 'Eğitim' alanında dünyada 87'nci, Türkiye'de 1'inci, 'Mühendislik' alanında dünyada 198'inci Türkiye'de ise 3'üncü olarak önemli bir başarı elde ettik. Kaliteli eğitim ve nitelikli akademik insan kaynağımızla yerimizi daha da üst sıralara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Rektör Akkaya, gelecek odaklı bir üniversite olarak eğitimde yenilikçi adımlar attıklarını belirterek BARÜ'de ilk kez öğrenci alacak Yapay Zeka Operatörlüğü, Robotik ve Yapay Zeka, Tele-Sağlık Teknikerliği ve Akıllı Altyapılar Teknikerliği programlarından bahsetti.

İletişim, istişare ve tedbir kavramlarına da vurgu yapan Rektör Akkaya, "Hem öğrencilerimizle hem de akademik ve idari insan kaynağımızla iletişim ve istişare içerisinde olup tedbir almak konusunda hep birlikte çalışıyoruz. Çünkü ortak hayallerimiz, hedeflerimiz ve bunların gerçek sonuçları var" diye konuştu.

Son olarak üniversite tercih döneminde olan aday öğrencilere seslenen Rektör Akkaya, "Bartın Üniversitesi olarak kampüs içerisinde öğrencilerimizin istediği her olanağa sahibiz. Sporcu dostu, doğa dostu ve proje dostu bir üniversite olarak heyecanla yeni öğrencilerimizi bekliyoruz. Bu vesileyle üniversitemize gelecek olan öğrencilerimize şimdiden hoş geldiniz diyorum" şeklinde konuştu. - BARTIN